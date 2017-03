Khởi tố hai điều tra viên và một kiểm sát viên

Theo đó, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Đại úy Triệu Tuấn Hưng, nguyên điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng về tội dùng nhục hình. Cùng bị khởi tố tội này, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân, nguyên điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, được cho tại ngoại.

Liên quan vụ việc, ông Phạm Văn Núi (nguyên kiểm sát viên VKSND tỉnh này) bị khởi tố (cho tại ngoại) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu cho biết trong quá trình điều tra vụ án giết người (nạn nhân là anh Lý Văn Dũng, xảy ra đêm 4-7-2013), điều tra viên Quân, Hưng đã dùng dùi đánh nhiều lần vào người các nghi can khiến họ dù vô can vẫn phải khai nhận đã giết người. Còn ông Núi được phân công kiểm sát điều tra vụ án nói trên nhưng đã không làm đúng và đầy đủ trách nhiệm luật định, dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết cuối tháng 7 rồi, ông Quân đã bị giáng chức từ đội trưởng xuống đội phó Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân (thuộc Phòng PC45 công an tỉnh này). Cạnh đó, ông Quân còn bị cách chức đảng ủy viên, bí thư chi bộ thuộc Đảng ủy PC45 công an tỉnh này.

N.ĐỨC - G.TUỆ - H.YÊN