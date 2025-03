Hai lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh được thăng cấp hàm Đại tá 20/03/2025 12:05

(PLO)- Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh vừa được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá.

Ngày 20-3, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng hai Phó Giám đốc được thăng cấp hàm Đại tá. Ảnh: ANTN

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho ông Lê Văn Thuận và ông Lê Trung Ái – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Trung Ái trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Ông Ái khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy phẩm chất, năng lực, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giữ gìn sự đoàn kết, xây dựng lực lượng Công an Tây Ninh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.