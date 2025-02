Công an tỉnh Tây Ninh công bố quyết định sắp xếp tổ chức, điều động cán bộ 28/02/2025 16:08

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định về sắp xếp tổ chức, điều động cán bộ, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngày 28/2/2025, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố các quyết định về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh Tây ninh trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi lễ, Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh liên quan đến tổ chức bộ máy, điều động, bố trí cán bộ.

Theo đó, 16 cán bộ là trưởng và phó trưởng phòng được giải quyết chế độ nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi; 63 cán bộ được điều động, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo cấp phòng.

Thực hiện Kết luận 121 của Ban Chấp hành Trung ương và Đề án 25 của Đảng ủy Công an Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành đánh giá, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua đó, từ 35 đầu mối cấp tỉnh, nay được tinh gọn xuống còn 26 đơn vị trực thuộc, cùng với 94 đơn vị Công an xã, phường, thị trấn.

Công an tỉnh cũng điều động 155 cán bộ cấp huyện, tăng cường 301 cán bộ có năng lực về các phòng nghiệp vụ và 698 cán bộ về Công an cấp xã để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, Công an tỉnh Tây Ninh còn tiếp nhận bốn nhiệm vụ mới từ các sở, ngành, bao gồm: quản lý cơ sở cai nghiện ma túy, tiếp nhận ba nhiệm vụ từ Sở Giao thông Vận tải, một nhiệm vụ từ Sở Thông tin và Truyền thông, cùng một nhiệm vụ từ Sở Tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh ghi nhận sự đóng góp của các cán bộ nghỉ hưu, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của hai cán bộ tự nguyện giữ chức vụ Phó trưởng phòng để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy lần này đảm bảo đúng chủ trương, quy trình, phù hợp với trình độ và năng lực của cán bộ, đồng thời yêu cầu toàn lực lượng nhanh chóng thích nghi với nhiệm vụ mới, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp.

Đối với các đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Văn Trãi yêu cầu khẩn trương thực hiện bàn giao hồ sơ, biên bản đúng quy định, đồng thời nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ huy trong việc chủ động, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ. Các cán bộ được điều động cần nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, đoàn kết với tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.