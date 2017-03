Không chấp thuận xây khu hành chính hơn 2000 tỉ đồng ở Nghệ An

Xét đề nghị của tỉnh Nghệ An về việc xây dựng khu hành chính tập trung các sở, ngành cấp tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An và các địa phương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương trong thời gian qua và đề xuất giải pháp phù hợp, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và trong bối cảnh ngân sách nhà nước gặp khó khăn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.



Phối cảnh trung tâm hành chính tập trung hoành tráng ở tỉnh Nghệ An.



Như đã đưa tin, chiều 28-10-2015, buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An và Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Nghệ An đã thống nhất phương án 1, thiết kế kiến trúc Khu hành chính tập trung tỉnh Nghệ An với hai khối tháp vươn cao 27 tầng.

Theo đó, vị trí xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tỉnh là khu đất "vàng" tại số 1, đại lộ Lê Nin (phường Hưng Phúc, TP Vinh) - cách trụ sở UBND tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành chừng 300 m.

Tòa nhà được thiết kế với hai khối tháp vươn cao 27 tầng (gắn kết qua cầu nối giữa tầng 21 và tầng 22), trên diện tích đất hơn 52.000 m2 (diện tích xây dựng hơn 10.000 m2) tổng diện tích sàn khoảng 90.000 m2 vơi sức chứa 1.700 người làm việc.

Ngoài hai tòa tháp cao 27 tầng công trình còn nhiều hạng mục như khối tiếp dân, hành chính văn phòng, hội trường, cây xanh, mặt nước... Khái toán xây dựng công trình là 2.178 tỉ đồng. Công trình được xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao. Khi công trình hoàn thành, các sở, ban ngành của tỉnh Nghệ An sẽ chuyển về tập trung làm việc tại Trung tâm hành chính tập trung này.