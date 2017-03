Không cho BHXH Việt Nam tăng thêm hàng ngàn biên chế

Dư luận cho rằng việc chi cho bộ máy của BHXH Việt Nam quá cao. Cụ thể, chi thường xuyên cho hoạt động bộ máy năm 2015 là 2.684 tỉ đồng (tăng 6% so với năm 2014). Theo BHXH Việt Nam, nguyên nhân việc tăng này là do nâng lương hàng năm. Năm 2017, dự toán thu, chi của BHXH Việt Nam được Chính phủ thông qua việc chi thường xuyên cho hoạt động bộ máy các cấp lên đến 4.276,4 tỉ đồng (chiếm 36% tổng chi phí quản lý tăng 3% so với năm 2016).