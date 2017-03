Không chứng minh được thiệt hại do bị trù dập: Thua kiện

HĐXX nhận định theo biên bản làm việc giữa Công ty Pouyen và ông Dũng, trong tháng 6 ông Dũng làm không đạt sản lượng. Tại tòa ông Dũng cũng thừa nhận không biết mình có đạt sản lượng hay không. Do đó không có cơ sở buộc công ty trả tiền năng suất trong tháng 6 (290.000 đồng) vì không đạt sản lượng. Ngoài ra, ông Dũng cũng không chứng minh được thiệt hại thực tế xảy ra như tiền lương bị giảm sút so với những tháng trước là do hành vi trái pháp luật của công ty gây ra nên tòa bác yêu cầu đòi bồi thường ba tháng lương của ông.

Theo hồ sơ, ông Dũng vào làm ở Công ty Pouyen Việt Nam từ tháng 4-2011 đến tháng 4-2013 với mức lương cơ bản hơn 2 triệu đồng/tháng. Theo nội quy của công ty, nếu nhân viên đạt sản lượng được chấm bậc trong tháng sẽ được hưởng thêm tiền năng suất. Tháng 6-2012, ông Dũng bị chấm làm không đạt sản lượng nên không được hưởng tiền năng suất là 290.000 đồng. Cho rằng mình bị trù dập, ông Dũng đã khởi kiện…

NGÂN NGA