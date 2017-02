Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Khu vực Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.