Kiện vì cho rằng bị sếp quấy rối tình dục

Đầu tháng 12-2011, chị M. đã nộp đơn ra TAND một quận tại TP.HCM khởi kiện vì bị cho nghỉ việc trái luật và đòi xin lỗi, bồi thường tổn thất do bị sếp xúc phạm danh dự, nhân phẩm trong một thời gian dài...

Quấy rối trong thời gian dài?

Chị M. trình bày chị là nhân viên của Công ty K. từ tháng 1-2011, dưới sự quản lý của nhóm trưởng là ông C. Ban đầu chị được ông C. tận tình giúp đỡ trong việc giao tiếp với khách hàng và công việc tại công ty. Tuy nhiên, thời gian sau ông C. đã có những hành vi cử chỉ không hay với chị.

Nhiều lần chị có góp ý nhưng ông C. chỉ cười cho qua chuyện. Sau đó, ông C. vẫn tiếp tục có những hành vi như sờ mó, nắm tay, đụng chạm vô tình và vuốt ve lúc không có ai. Thậm chí có lần ông C. còn ôm chầm lấy chị. Không chịu nổi, chị báo cáo trực tiếp lên giám đốc và xin cho chuyển làm tại bộ phận khác.

Bất ngờ một tuần sau, ngày 15-11-2011, chị nhận được thông báo của công ty buộc chị nghỉ việc từ tay của ông C. với lý do chị không hoàn thành nhiệm vụ… Khi nhận quyết định, ông C. còn nói với chị là bị nghỉ việc vì vu khống ông.

Nhiều lần chị đăng ký gặp giám đốc để làm rõ vụ việc nhưng không được, vì vậy chị nộp đơn khởi kiện tại tòa yêu cầu hủy quyết định cho thôi việc trái pháp luật, Công ty K. bồi thường 20 triệu đồng bao gồm tiền lương, tiền trợ cấp cho thôi việc… Đồng thời, chị còn buộc ông C. phải xin lỗi chị công khai trước toàn thể công ty rằng chị không vu khống ông quấy rối tình dục chị mà hành vi quấy rối của ông là có thực. Do suốt thời gian qua chị phải chịu áp lực tinh thần từ hành vi quấy rối nên yêu cầu ông C. bồi thường 20 triệu đồng tổn thất về mặt tinh thần do bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm...

"Tôi bị vu khống"

Tại phiên hòa giải vừa qua, ông C. không đồng ý với yêu cầu buộc xin lỗi công khai của chị M. bởi quyết định cho chị M. nghỉ việc là quyết định của công ty, ông chỉ thực hiện việc giao nó cho chị. Ngoài ra, ông còn cho rằng chị M. vu cáo mình. Bản thân ông không hề có bất kỳ hành vi nào quá đà với chị M. và nhiều người có thể chứng minh tư cách đạo đức cho ông.

Còn đại diện phía Công ty K. khẳng định việc cho nghỉ việc đối với chị M. là do trong thời gian làm việc chị thường xuyên đi trễ giờ. Cạnh đó, chị M. còn thường viện lý do đi chào sản phẩm để ra ngoài nhưng thực tế là chị lo công việc riêng. Đại diện Công ty K. xác nhận giữa chị M. và ông C. có mâu thuẫn trong công việc. Nhưng đây là việc cá nhân của hai bên nên công ty không tiện xen vào. Do đó, những yêu cầu của chị M. là không hợp lý nên công ty không thể đáp ứng.

Khó chứng minh?

Trao đổi về vụ án, một thẩm phán Tòa Dân sự TAND TP.HCM cho biết đây là tranh chấp việc chấm dứt hợp đồng lao động. Công ty K. cho chị M. thôi việc vì lý do không hoàn thành nhiệm vụ thì phải tiến hành lập biên bản về việc vi phạm kỷ luật trong công việc của chị M. ít nhất hai lần trong một tháng thì mới đủ điều kiện để đưa ra quyết định. Đồng thời, việc cho nghỉ việc này cũng phải được báo trước chứ không thể chỉ đưa quyết định cho người lao động là xong.

Bên cạnh đó, việc chị M. cho rằng chị bị nghỉ việc do tố cáo sếp là ông C. quấy rối tình dục cũng chỉ là đơn phương chị trình bày, chưa chứng minh được. Hiện ông C. cũng khẳng định mình không có hành vi trên. Nếu chị M. không chứng minh được ông C. có những hành vi bất nhã với chị thì có khả năng chị bị ông C. kiện ngược lại cho rằng bị vu cáo… Điều quan trọng bây giờ là chị M. phải thu thập chứng cứ để chứng minh yêu cầu của mình là đúng.

Luật chưa quy định chế tài về quấy rối tình dục Về việc quấy rối tình dục, vị thẩm phán Tòa Dân sự TAND TP.HCM nêu trên cho biết hiện trong luật ta vẫn chưa có một hình phạt cụ thể nào dành cho hành vi quấy rối tình dục. Hiện tại pháp luật mới chỉ dừng lại ở những tội danh cụ thể như hiếp dâm, cưỡng dâm... còn hành vi quấy rối tình dục vẫn chưa được thể hiện trên hệ thống văn bản. Trong khi đó, tại một số nước hành vi bị quấy rối tình dục bị xử lý khá nặng. Thẩm phán này cho hay luật Malaysia quy định bất kỳ ai xúc phạm phẩm giá phụ nữ bằng lời lẽ, cử chỉ hay phô bày đồ vật với ý định để phụ nữ đó nghe và thấy lời nói, cử chỉ hay đồ vật này sẽ bị phạt tù mức cao nhất là năm năm hoặc bị phạt tiền hoặc cả hai. Ấn Độ cũng quy định tương tự nhưng mức phạt tù cao nhất là một năm. Còn ở Pháp, người nào lạm dụng quyền lực đe dọa, ép buộc người khác quan hệ tình dục sẽ bị buộc tội quấy rối tình dục và bị phạt tù không quá một năm và phạt tiền. Ở Philippines, người có hành vi quấy rối tình dục sẽ bị phạt tù 1-6 tháng hoặc bị phạt 200-400 USD hoặc cả hai. Nước Mỹ cũng có quy định rất chặt chẽ thế nào là quấy rối tình dục. Luật nước này cho phép nạn nhân bị quấy rối tình dục có quyền yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về các khoản tiền lương, tiền phúc lợi bị mất, chi phí thuê luật sư, chi phí trả cho giám định viên, chi phí điều trị y tế. Số tiền bồi thường có thể lên đến 300.000 USD. Ngoài ra, nạn nhân cũng có thể kiện đòi bồi thường thiệt hại theo các quy định dân sự, những quy định liên quan đến bồi thường danh dự, bồi thường thiệt hại tinh thần. Chủ công ty cũng có thể bị quy trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng quấy rối tình dục liên quan đến công việc hay hành vi quấy rối tình dục không thuộc phạm vi công việc nhưng người chủ không có biện pháp khắc phục, tiếp tục sử dụng một nhân viên trong khi đã biết người này có tật xấu quấy rối tình dục người khác.

HOÀNG YẾN