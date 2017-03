Kiều bào sát cánh đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nêu bật những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. “Dù ở đâu bà con vẫn luôn hướng về quê hương, có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước, sát cánh cùng đồng bào trong nước đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hết sức vui mừng trước thành tựu mà bà con ta ở nước ngoài đã đạt được, trân trọng đánh giá cao lòng yêu nước và những đóng góp quý báu của bà con ta đối với đất nước” - Chủ tịch nước khẳng định.

“Xuân quê hương” là chương trình thường niên được Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức dành cho cộng đồng hơn 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về dâng hoa, dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên (huyện Kim Liên, Nghệ An), khu tưởng niệm vua Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn, Nghệ An) và khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).