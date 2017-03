Làm rõ tàu Hải Trường 36 có bị tấn công để hôi của hay không?

Tại buổi làm việc này, thuyền trưởng khẳng định thủy thủ đoàn trên tàu không có ai phát biểu "tàu bị hôi của, cướp gạo" mà chỉ đề nghị lực lượng chức năng địa phương giúp đỡ.



Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn cũng cho biết, sáng 5-7, tàu Hải Trường 36 của Công ty Vận tải biển Hải Trường chở 3.000 tấn gạo từ An Giang đi Hải Phòng đã gặp sự cố trôi tự do và mắc cạn cách Cảng La Gi khoảng sáu hải lý. Do bị hỏng hệ thống cân bằng tàu nên 13 thủy thủ trên tàu đã thay nhau bơm nước đồng thời quyết định cho ngư dân địa phương khoảng vài trăm tấn gạo để tàu nổi lên và chờ tàu cứu hộ đến. Việc phải giải phóng lượng gạo trên tàu là việc cấp bách nếu không tàu sẽ chìm.

Thế nhưng không biết “nhầm lẫn” thế nào mà chiều 6-7, Công ty Vận tải biển Hải Trường lại fax một văn bản khẩn gởi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho rằng con tàu đang bị rất nhiều người cạy nắp hầm hàng để hôi của.

“Do số lượng người dân tham gia phá hoại tàu, lấy thiết bị và hàng hóa quá đông, thuyền viên trên tàu không thể đảm bảo an toàn cho tàu và hang hóa nên công ty chúng tôi khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng giúp đỡ chủ tàu đảm bảo tài sản của các bên liên quan và bảo vệ tính mạng thuyền viên” (nguyên văn).

Trước tính cấp bách của văn bản này, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã có công văn khẩn gởi cho BĐBP và Công an Bình Thuận. Lực lượng BĐBP đã phải khẩn cấp đưa tàu ra phong tỏa khu vực tàu Hải Trường mắc cạn và UBND thị xã La Gi phải chỉ đạo các lực lượng chức năng chốt chặn tại Cảng La Gi, bến tàu Tân Long để tạm thời giữ toàn bộ số gạo mà các phương tiện tàu thuyền của địa phương lấy trên tàu Hải Trường 36 đưa vào đất liền.

Được biết số lượng gạo trên tàu chở khoảng 60 ngàn bao và lô hàng này đã được bảo hiểm bởi Bảo Việt Đồng Tháp với số tiền 25 tỉ đồng.

Đến chiều 7-7, sau hai ngày bị mắc cạn, con tàu Hải Trường 36 đã bị vào nước tất cả các khoang máy và bị sóng lớn đẩy lên mắc cạn toàn bộ con tàu khó có khả năng có thể cứu hộ được.

Dự kiến ngày mai 8-7, toàn bộ số gạo sẽ phải nhờ tàu thuyền của ngư dân trung chuyển vào để tạm tập kết tại Nhà thi đấu TDTT thị xã La Gi.

Một ngư dân tham gia bốc dỡ số gạo từ trên tàu mắc cạn vào đất liền cho biết, ông được cho gạo mới vận chuyển vào bờ nhằm giúp tàu Hải Trường 36 giải phóng hàng thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng khi con tàu vừa tạm thời an toàn thì Công ty Hải Trường lại cho rằng ngư dân địa phương hôi của là điều quá xúc phạm.

Chiều 7-7, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương làm rõ việc ngư dân La Gi có hôi của hay không để xử lý, kể cả làm rõ việc Công ty Hải Trường có văn bản khẩn “kêu cứu” khắp nơi.