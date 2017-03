Làm rõ vụ một bệnh nhân tử vong nghi do bác sỹ tắc trách?

Tuy vậy, đến trưa 24/6, việc giám định pháp y chưa hoàn thành và cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn tới vụ việc đáng tiếc này.Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 23/6 khi bệnh nhân Đặng Thị Liễu, sinh năm 1958, thường trú tại xóm Kha Bình Lâm, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình được người nhà đưa vào phòng cấp cứu khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình trong tình trạng ngực bên trái đau dữ dội kèm theo triệu chứng khó thở, tim đập không đều.Bệnh nhân Liễu được ca trực cấp cứu cho thở ôxy và dùng thuốc giãn mạch vành. Tuy nhiên, sau gần 2 giờ đồng hồ cấp cứu, bệnh nhân có biểu hiện ngừng thở. Ca trực tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp cứu cần thiết nhất nhưng không có kết quả và bệnh nhân đã tử vong. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình, bệnh nhân tử vong do nhồi máu cơ tim cấp.Điều đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, nghi ngờ ca trực do bác sỹ Nguyễn Văn Vĩ, Trưởng khoa khám bệnh-Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình đứng đầu, chưa làm hết trách nhiệm nên giữa gia đình bệnh nhân và người nhà bác sỹ trực tiếp cấp cứu đã xảy ra xô xát, ẩu đả khiến hai người bị thương, buộc Công an huyện Phú Bình phải can thiệp.Sáng 24/6, sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Thái Nguyên đã thành lập đoàn công tác trực tiếp xuống Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình để phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.Đại diện Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình đã gặp gia đình, hỗ trợ một phần kinh phí mai táng nạn nhân. Ca trực gồm bác sỹ Nguyễn Văn Vĩ, điều dưỡng Ma Thị Ngọc Quyến và một số người liên quan đã bị đình chỉ công tác 15 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc./.

