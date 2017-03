Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón đồng bào từ 5/11

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương BQL Lăng tổ chức tu bổ thi hài Bác định kỳ thành công, thi hài Bác được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Ảnh: VGP/Lê Sơn.

Đây là thông tin được Ban Quản lý (BQL) Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra tại cuộc làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với BQL chiều 3/11, theo cổng thông tin điện tử chính phủ.

Báo cáo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm 2015, BQL đã tổ chức triển khai làm thuốc lớn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tu bổ, bảo dưỡng định kỳ công trình Lăng từ ngày 5/9 đến ngày 4/11.

BQL đã cùng các chuyên gia y tế Nga tiến hành làm thuốc lớn, bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Bác, các kết quả sau kiểm tra đều bảo đảm tốt. Công tác nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ y tế triển khai tích cực, đúng tiến độ.

BQL cũng đã tổ chức tổng vệ sinh công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các khu vực xung quanh và sẵn sàng mở cửa Lăng đón tiếp, phục vụ nhân dân, khách quốc tế đến viếng Bác từ ngày 5/11 tới.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương BQL Lăng đã tổ chức tu bổ thi hài Bác định kỳ thành công, thi hài Bác được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất với mục tiêu bảo quản vĩnh viễn cho các thế hệ mai sau.

Phó Thủ tướng chỉ đạo BQL Lăng tiếp tục tôn tạo kiến trúc khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình để phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình; duy trì nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với Bộ Công an và thành phố Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn khu vực Lăng, Nhà Quốc hội, Quảng trường Ba Đình và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.