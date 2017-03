Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tiếp Bộ An ninh Trung Quốc

Theo VOV, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho rằng để tiếp tục đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, trong thời gian tới Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Trung Quốc cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực hợp tác an ninh, chia sẻ kinh nghiệm công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên lĩnh vực an ninh quốc gia như phòng, chống khủng bố, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, dân tộc…

Trưởng đại diện Bộ An ninh Trung Quốc tại Việt Nam Uông Tế Châu khẳng định thời gian qua quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Trung Quốc không ngừng phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác. Ông bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ An ninh Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam nói riêng không ngừng phát triển, thu được nhiều kết quả…

TL