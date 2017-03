Lời tâm huyết của đại biểu QH trước “sự xâm lấn truyền kiếp” của nước láng giềng

Đại biểu QH Đỗ Văn Đương.

Phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng 2 – 6, đại biểu Đỗ Văn Đương đoàn TP.HCM đã dành trọn bài phát biểu của mình để bày tỏ những trăn trở về bài toán bảo vệ chủ quyền của đất nước trong tình hình hiện nay.

Theo ông, đây là thời điểm cả nước cần thắt lưng buộc bụng để huy động mọi nguồn lực cho an ninh quốc phòng và ngay bản thân ông đã hứa: “Tôi cũng hứa từ nay đến hết nhiệm kỳ này nếu trời để sống tôi cũng không đi nước ngoài nữa”.

PLO xin giới thiệu bài phát biểu đầy tâm huyết của đại biểu Đỗ Văn Đương.

Sự xâm lấn truyền kiếp thật khó thay đổi

Do đâu Ukraina đứng bên bờ nội chiến, do đâu Thái Lan chìm đắm trong biểu tình, quân đội đảo chính, mất Chính phủ, dân không yên ổn làm ăn, kinh tế suy thoái nghiêm trọng. Đây là bài toán khó mà những nước nhỏ như nước ta phải hết sức quan tâm để giải quyết giữa nhu cầu yên dân với giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế và đặc biệt chú ý không lệ thuộc vào nước láng giềng.

Thứ hai, chúng ta cũng phải nhận thức sâu sắc là sự xâm lấn truyền kiếp của nước láng giềng thật khó thay đổi. Mỗi khi đất nước bị xâm lăng thì lòng yêu nước nồng nàn lại kết dân ta thành làn sóng và sự hung hăng lấn tới của Trung Quốc càng nhiều thì chắc rằng lòng yêu nước càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Trước tình hình đó chúng ta phải bình tĩnh, sáng suốt nâng cao cảnh giác, cảnh giác sâu sắc mang tầm chiến lược từ trong suy nghĩ đến hành động trên đầy đủ các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Không mắc bẫy chủ nghĩa bá quyền để chúng dễ bề gặm nhấm biển đảo, tiến tới độc chiến biển Đông. Không để phần tử xấu lợi dụng tình hình kích động gây rối, làm phức tạp an ninh chính trị, không để các loại tội phạm lợi dụng khó khăn về kinh tế để đục nước béo cò.

Với suy nghĩ như vậy, tôi đề nghị trong nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội tới đây cần có nội dung về tăng cường các biện pháp giữ vững chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế.

Tôi rất đồng ý cần thiết phải dành 16 ngàn tỷ đồng, thậm chí nhiều hơn cho lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư suốt ngày quần thảo với Trung Quốc trên biển Đông. Và tôi cũng cho rằng Chính phủ cần yêu cầu các địa phương tổng rà soát, tạm dừng triển khai những dự án chưa thực sự bức xúc, chưa thật sự cần thiết, những dự án được cho rằng nhu cầu sử dụng dân sự được hình thành trong tương lai để tập trung nguồn lực, tiềm lực cho quốc phòng, an ninh, tăng cường sức mạnh cho quân đội và công an nhân dân. Cũng đề nghị xác định rõ trách nhiệm của hai lực lượng này phải chủ động nắm và kiểm soát được tình hình từ xa, nhất là kiểm soát tình hình láng giềng từ xa. Sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, sẵn sàng đập tan mọi âm ưu hành động của các phần tử xấu, tấn công, triệt phá có hiệu quả các loại tội phạm để giữ bình yên cho nhân dân.

Quốc hội cũng cần xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông sản cho nông dân.

Các đại biểu Quốc hội rơi nước mắt nhiều, nhưng có lẽ cần thể hiện bằng nghị quyết với những chỉ tiêu định lượng cụ thể. Mở rộng chuyển hướng thị trường xuất nhập khẩu để giảm dần sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Có chính sách thu hút các nguồn lực để khai thác tài nguyên biển đảo, hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ sắt, công suất lớn, vừa bảo vệ ngư trường, vừa đánh bắt hải sản, các địa phương nên kêu gọi công nhân, nông dân không có việc làm đi học nghề đánh bắt hải sản để cùng ra biển, giống như trước đây kêu gọi đi xây dựng kinh tế mới ở miền núi.

Đối với ngân hàng thì tăng cường đầu tư cho vay lãi suất thấp hơn, định mức vốn vay phải cao hơn, thời hạn vay phải dài hơn và việc cho vay này phải trực tiếp đến địa chỉ từng chủ tầu, cấm qua trung gian. Các doanh nghiệp hãy bày tỏ lòng yêu nước bằng việc đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn lâu dài với ngư dân như cung ứng hậu cần, tiêu thụ sản phẩm ngay trên biển, đóng tầu cổ phần chia lợi nhuận. Chính quyền các địa phương sẽ ưu đãi về vốn, đất đai, thị trường tiêu thụ cho các doanh nghiệp, nhưng nghiêm trị mọi hành vi trục lợi của các tổ chức và cá nhân.

Cả nước cần "thắt lưng buộc bụng"

Tôi cũng đề nghị Chính phủ nên có nghị quyết chuyên đề về xiết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính và kỷ luật thu chi ngân sách, kể cả trung ương và địa phương. Cương quyết thu hồi các khoản chi sai mục đích, tổ chức kiểm điểm và truy cứu trách nhiệm người mắc sai phạm phải mạnh mẽ hơn trước. Thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng", nghiêm cấm mua xe công, hạn chế tối đa hội nghị, hội họp, lễ hội, giảm thiểu tối đa các đoàn ra nước ngoài.

Tôi cũng hứa từ nay đến hết nhiệm kỳ này nếu trời để sống tôi cũng không đi nước ngoài nữa. Không được phình to bộ máy và biên chế, tạm ngừng xây dựng trụ sở mới.

Cuối cùng chúc cho Đảng ta và nhân dân ta "biến họa thành may", đất nước hòa bình, ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống người lao động và nông dân được cải thiện. Xin cảm ơn Quốc hội.

