Lũ cuồn cuộn đổ về sông Hồng, ít nhất 10 người bị cuốn trôi

Trong đó, xã Cốc San (mất tích ba người), xã Tòng Sành (mất tích ba người và xã Phìn Ngan (mất tích ba người). Mưa lũ tại Sa Pa cũng đã làm một người mất tích.

Hiện chưa xác định được danh tính những nạn nhân. Các lực lượng chức năng huyện Bát Xát đang phối hợp với gia đình các nạn nhân tăng cường tìm kiếm, đồng thời khuyến cáo nhân dân dọc hai bờ khe suối không ra suối vớt củi, sơ tán người và đồ đạc lên những điểm cao tránh lũ, sạt lở đất.



Lũ quét trên suối Ngòi Đum đi qua địa phận xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai. (Nguồn: Hương Thu/Vietnam+)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu, sau là vùng xoáy thấp do bão số 2 suy yếu nên từ đêm ngày 4 rạng sáng 5-8, Lào Cai có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa, nhiều nơi mưa to, có nơi mưa rất to và giông mạnh.

Mưa đều khắp và kéo dài khiến các sông suối tỉnh Lào Cai xuất hiện một đợt lũ. Đặc biệt, thượng nguồn sông Hồng, sông Chảy (phía Trung Quốc) cũng có mưa lớn khiến nước từ thượng lưu đổ về gây lũ cao trên sông Hồng đoạn chảy qua TP Lào Cai và sông Chảy tại huyện Bảo Yên (Lào Cai).



Từ 4 giờ sáng, lũ quét trên suối Ngòi đi qua địa phận xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, cuốn trôi hàng chục ngôi nhà và làm sập đổ một cầu treo.



Lũ quét làm đổ một căn nhà ở xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai. (Nguồn: Hương Thu/Vietnam+)

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, lúc 7 giờ ngày 5-8, Trạm thủy văn TP Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 80,63 m (trên báo động 1 là 0,63 m), lũ về cuốn theo nhiều củi rác trôi kín mặt sông. Lũ lên cao đã gây ngập úng, làm thiệt hại nhiều diện tích rau xanh của người dân trồng dọc hai bên vùng thấp ven sông.



Trước đó, trên sông Chảy tại huyện Bảo Yên đã xuất hiện lũ cao. Vào lúc 21 giờ ngày 4-8, quan trắc được đỉnh lũ lên tới 73,32 m (trên báo động 2 là 0,32 m), sau đó lũ xuống và gần sáng 5-8, lũ lên nhanh trở lại. Lúc 7 giờ ngày 5-8, mực nước sông Chảy đạt mức 72,79 m (trên báo động 1 là 1,79 m). Hiện lũ trên sông Hồng, sông Chảy vẫn đang tiếp tục lên nhanh. Dự báo đỉnh lũ có khả năng đạt mức 81,50 m (dưới báo động 2 khoảng 0,5 m), trên sông Chảy khả năng lên tới 73,90 m (trên báo động 2 là 0,9 m).



Người dân sinh sống hai bên ven sông cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ để có biện pháp phòng tránh kịp thời; đồng thời, không đánh bắt cá, chèo thuyền vớt củi, vớt các vật trôi nổi trên sông để phòng ngừa hiểm họa bất ngờ.





Theo Vietnam+