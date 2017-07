Lũ cuốn trôi xe ô tô, 2 cán bộ giao thông mất tích

Chiều 17-7, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, nhiều khu vực huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An) có mưa lớn, bị ảnh hưởng nặng nề. Đoàn công tác của Tổng Cục đường bộ, Cục quản lý đường 2 và Sở GTVT Nghệ An vào bản Xốp Cháo (xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) để kiểm tra, khắc phục tình trạng sạt lở ở một số vị trí tuyến đường giao thông.

Tuy nhiên, khhi đi trên quốc lộ 16, đoạn qua xã Đồng Văn, gặp mưa to, gió lớn, đường trơn trượt, khiến chiếc xe ô tô bán tải mất lái, trôi theo dòng nước lũ. Lúc này trên xe có anh Thái Huy Hào - chuyên viên của Ban quản lý vốn sự nghiệp thuộc Sở GTVT tỉnh Nghệ An và anh Phạm Văn Chung – Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Trung Tín, không kịp thoát ra ngoài, bị mất tích.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, hiện công tác tìm kiếm anh Hào và anh Chung đang được lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Quế Phong và tỉnh Nghệ An, tìm kiếm khẩn trương và trục vớt chiếc xe.