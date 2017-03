Luận điệu xuyên tạc không làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử

ĐBQH khóa XIV có 496 người + Tổng số ĐBQH trúng cử là 496 người (bầu thiếu 4 ĐBQH ở 4 tỉnh Sóc Trăng, Sơn La, Lâm Đồng, Đồng Nai, mỗi tỉnh bầu thiếu 1 ĐB so với số được phân bổ).Trong đó, ĐB do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 182 người trúng cử (tỉ lệ 36,70%), ít hơn so với dự kiến 15 người (khóa XIII là 33,4%); ĐB do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu 312 người (tỉ lệ 62,90%); ĐB tự ứng cử 2 người (tỉ lệ 0,4%), giảm 0,4% so với khóa XIII. + Cơ cấu kết hợp, gồm có: ĐB là người dân tộc thiểu số 86 người (tỉ lệ 17,30%), thấp hơn 4 người so với dự kiến nhưng cao hơn so với khóa XIII (khóa XIII có 78 người); ĐB là phụ nữ 133 người (tỉ lệ 26,80%), thấp hơn 17 người so với dự kiến nưng cao hơn so với khóa XIII (khóa XIII có 122 người); ĐB là người ngoài Đảng có 21 người (tỉ lệ 4,2%), thấp hơn so với dự kiến và thấp hơn so với khóa XIII (khóa XIII có 42 người, tỉ lệ 8,4%); ĐB trẻ (dưới 40 tuổi) 71 người (tỉ lệ 14.3%), cao hơn 21 người so với dự kiến và cao hơn so với khóa XIII (có 62 người, 12,4%) ĐB khóa XIII tái cử 160 người (tỉ lệ 32,3%), bằng số dự kiến; thấp hơn so với khóa XIII (khóa XII tái cử có 167 người, tỉ lệ 33,4%); ĐB tham gia QH lần đầu 317 người (tỉ lệ 63,9%) ĐB tự ứng cử 2 người (tỉ lệ 0,4%), giảm 0,4% so với khóa XIII. + Trình độ: trên đại học 310 người (tỉ lệ 62,5%); đại học 180 người (tỉ lệ 36,3%); dưới đại học 6 người (tỉ lệ 1,3%).