Máy bay Mỹ nổ lốp đột ngột khi cất cánh

Sự cố xảy ra hồi 18h30 (giờ địa phương) cho máy bay Airbus 320, chuyến bay 1702 đi từ Philadelphia tới thành phố Fort Lauderdale, bang Florida. Lúc này máy bay đã ở cuối đường băng và chuẩn bị cất cánh. Người ta thấy khói bốc lên nghi ngút từ phía đầu máy bay. Tuy nhiên, theo CBS News, phát ngôn viên sân bay, bà Victoria Lupica, cho biết không xảy ra việc cháy máy bay, hiện tượng bốc khói là do ma sát cao giữa bánh máy bay và mặt đường băng.



Phần đầu chiếc máy bay bị chúi xuống đường băng. Ảnh: CBS News

Tai nạn khiến các hoạt động khác của sân bay phải tạm ngưng để di chuyển số hành khách đến nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tăng tốc để cất cánh, chiếc Airbus 320 bất ngờ bị nổ lốp, khiến phần càng phía trước bị gãy, toàn bộ mũi máy bay chúc thẳng xuống mặt đường băng.



Bánh máy bay nổ bất ngờ khiến đầu chiếc máy bay "cắm" xuống đất. Ảnh: NY Daily News

Phi công ngay lập tức điều khiển cho máy bay ngừng lại, giữ thăng bằng và cấp báo về bộ phận điều hành bay. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tức thì để đưa hành khách ra khỏi máy bay.



Nhiều người hoảng sợ khi thấy khói bốc lên từ máy bay . Ảnh: NY Daily News

149 hành khách cùng 5 thành viên phi hành đoàn nhanh chóng được đưa ra khỏi máy bay an toàn. Theo lời kể của ông Will Jager , một hành khách trên chuyến bay, thì chiếc máy bay đang xuất phát khá tốt đẹp bỗng nhiên có hai lần sóc mạnh và ngay sau đó chiếc máy bay bị chúi về phía trước. "Cơ trưởng phản ứng rất nhanh, may mắn là tất cả chúng tôi đều an toàn”, ông Will Jager nói.

PD