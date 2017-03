Miền Bắc đang hứng đợt mưa ‘khủng’

Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật 7-8, sóng biển cao 1,5-2,5 m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đấtở tất cả tỉnh vùng núi phía Bắc đặc biệt là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối. Cùng với đó là nguy cơ cao ngập lụt đô thị ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở cấp 2-3. Diễn biến về đợt mưa còn rất phức tạp.

Mực nước sông Thương đang dao động ở mức đỉnh. Từ ngày 1 đến 4-8, trên các sông khác thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu 3-5 m, ở hạ lưu 2-3 m.

l Tại Quảng Ninh, tỉnh vừa trải qua trận mưa lớn nhất trong 60 năm qua, đến chiều tối 31-7, theo quan sát của chúng tôi, có mưa nhưng không lớn như trước đó.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết trận lũ lịch sử trong vòng 60 năm qua đã làm 23 người chết và mất tích, tổng thiệt hại về tài sản lên tới hơn 2.000 tỉ đồng. Hiện công tác khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra đang được tiến hành khẩn trương, đồng thời sẵn sàng ứng phó với đợt mưa lũ sắp tới.

Riêng đối với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) thiệt hại tiếp tục gia tăng. Hiện con số đã lên đến 1.000 tỉ đồng và chưa dừng lại. Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết hiện công việc của gần năm vạn cán bộ, công nhân viên ngành than trong một tuần qua đã bị ảnh hưởng. Toàn bộ các tuyến đường vận chuyển than bị sạt lở, vùi lấp nghiêm trọng và hệ thống đường sắt bị đất đá vùi lấp. Do ảnh hưởng của mưa lớn và các sự cố trên, Vinacomin đã dừng mọi hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh, tập trung vào phòng, chống mưa lũ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long, hiện tỉnh đã khẩn trương di dời hoàn toàn các hộ dân ở vùng bị nguy hiểm. Trong đợt mưa lũ sắp tới Quảng Ninh tiếp tục tăng cường ứng phó tại các địa phương, nhất là các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt qua và địa phương có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở.

Chiều cùng ngày (31-7), Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh cho biết đã có 175 cơ quan tổ chức, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia ủng hộ với số tiền trên 51 tỉ đồng.