Một chánh án bị “tố” bổ nhiệm bất thường

Chánh án tòa Bình Phước:“Không có tiêu cực gì đâu” Để rộng đường dư luận về sự vụ trên, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Trí - nguyên Chánh án TAND tỉnh Bình Phước. Ông Trí nói: “Tôi khẳng định là không có tiêu cực, khuất tất gì trong bổ nhiệm các chức danh chánh, phó chánh các tòa và chức danh thẩm phán cả”. . Phóng viên: Thưa ông, ông có biết thông tin nhiều đơn thư phản ánh việc ông bổ nhiệm hàng loạt cán bộ tòa khi chỉ còn ba ngày nữa là ông hết nhiệm kỳ chánh án? + Ông Nguyễn Hữu Trí: Tôi có nghe dư luận nhưng chưa nhận được đơn trực tiếp. Còn việc bổ nhiệm là do ý kiến tập thể Ban Cán sự Đảng tòa án tỉnh chứ cá nhân tôi không quyết được. Việc bổ nhiệm là đúng quy trình, không có sai sót. Chẳng qua là bổ nhiệm vào

thời điểm tôi gần hết nhiệm kỳ nên hơi “nhạy cảm”. Và vì thời gian qua dư luận quan tâm đến vụ nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước lúc nghỉ hưu nên sự việc này mới nhạy cảm thế. . Như ông nói việc bổ nhiệm vào lúc ông gần hết nhiệm kỳ nên nhạy cảm. Vậy vì sao trước đó lãnh đạo TAND tỉnh không bổ nhiệm các cán bộ trên mà để đến sát thời điểm hết nhiệm kỳ mới bổ nhiệm, dẫn đến xôn xao dư luận? + Tôi khẳng định lại là không có tiêu cực, chạy chọt gì đâu. Do công tác cán bộ còn chậm nên mãi tới gần cuối nhiệm kỳ mới xong nên mới bổ nhiệm chậm. Việc này đúng là gây hiểu nhầm, gây dư luận không tốt. Việc chậm về công tác cán bộ, đồng chí bí thư Tỉnh ủy cũng đã yêu cầu lãnh đạo tòa nghiêm túc nhận khuyết điểm rồi. Thực tình việc bổ nhiệm là do nghị quyết của tập thể Ban Cán sự Đảng tòa án chứ tôi không quyết gì cả. Sau khi thông qua việc bổ nhiệm, một phó chánh án phụ trách công tác tổ chức đã ký thay chánh án các quyết định trên. . Vậy thông tin về việc bổ nhiệm thẩm phán (hiện giữ chức danh lãnh đạo trong số các tòa trên) chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị, ông có ý kiến gì? + Do tình hình thực tế thiếu cán bộ nên Ban Cán sự Đảng tòa án đã linh hoạt bổ nhiệm trước rồi sẽ cử cán bộ đi học bổ sung sau. Việc này tôi cũng đã xin ý kiến lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo Tỉnh ủy cũng đề nghị làm đúng quy trình để đảm bảo cán bộ đủ điều kiện theo quy định. Nói chung do công tác cán bộ chậm dẫn đến gần cuối nhiệm kỳ mới xong. Vì phải xong công tác này thì mới bổ nhiệm cán bộ dẫn đến có sự nhạy cảm trong dư luận thôi. . Xin cảm ơn ông. NGUYỄN ĐỨC thực hiện