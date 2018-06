Mưa lớn, nhiều huyện miền Bắc bị cô lập

Chiều 24-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến độ cao 5.000 m trên khu vực vùng núi phía Bắc nước ta nên trong đêm qua (23-6) và ngày hôm nay (24-6) ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc đã có mưa to đến rất to với lượng mưa tính đến 13 giờ chiều nay phổ biến từ 40-70 mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Sìn Hồ (Lai Châu) 132 mm, Hà Giang 111 mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 208 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 325 mm,… Theo dự báo từ nay đến 26-6, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với xoáy thấp phân tích trên đang có xu hướng hoạt động mạnh dần nên ở Bắc Bộ có mưa rào và giông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to và giông mạnh (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.