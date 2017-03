Ném lựu đạn vào công an để cứu đồng bọn

Khoảng 3g sáng 3-4, Lầu Bá Dềnh (29 tuổi, người Mông, trú ở bản Liên Sơn, xã Nậm Càn, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng một đồng bọn đi xe máy chở theo 4 bánh heroin đến trước Nhà nghỉ Hiền Nga (thị trấn Hòa Bình, huyện tương Dương, Nghệ An) thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An cùng Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 thuộc Cảnh sát biển và Công an huyện Tương Dương vây bắt.





Đối tượng Lầu Bá Dềnh bị bắt giữ khi mang 4 bánh heroin đến bán trng nhà nghỉ. Ảnh: ATV

Khi cảnh sát đang bắt Dềnh và thu giữ tang vật bốn bánh heroin có trọng lượng 1392,59 gam thì đối tượng đi theo Dềnh đã bất ngờ ném một quả lựu đạn mỏ vịt vào lực lượng vây bắt, rồi trốn thoát trong đêm. Rất may quả lựu đạn mỏ vịt này không phát nổ, không có thương vong.

Bước đầu, tại cơ quan công an Dềnh khai nhận số heroin trên có nguồn gốc từ Lào. Khi Dềnh cùng đồng bọn mang bốn bánh heroin đến Nhà nghỉ Hiền Nga để bán cho một ông trùm thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Chiều 3-4, Phòng PC 47, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Dềnh đồng thời đang phối hợp lực lượng chắc năng truy bắt kẻ ném lựu đạn và các đối tượng trong đường dây ma túy trên.

ĐẮC LAM