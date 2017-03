Ngắm 'cây vải tổ' được xác lập Kỷ lục Việt Nam

Sáng 8-1-2016, huyện Thanh Hà đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận cây vải tổ tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là “Cây vải thiều lâu năm nhất (cây vải tổ)” đạt danh hiệu Kỷ lục Việt Nam.





"Cây vải tổ" được cụ Hoàng Văn Cơm trồng cách đây gần 200 năm. Ảnh: Công thông tin điện tử Thanh Hà

Theo Cổng thông tin điện tử huyện Thanh Hà, cây vải tổ thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn có cách đây gần 200 năm, do cụ Hoàng Văn Cơm (tên tự Phúc Thành) sinh ngày 10 tháng 5 năm Mậu Thân (1848) trồng được. Thời trai trẻ cụ chuyên buôn bán hoa trái ra Hải Phòng, năm 1870 trong một lần dự tiệc với người Hoa Kiều tại Hải Phòng, cụ được ăn loại vải ngon nên mang về ba hạt ươm thử tại vườn nhà, do thích hợp với thổ nhưỡng và khí hậu, ba hạt đều nảy mầm thành cây, kết quả, có một cây cho quả có hương vị thơm ngon đặc biệt. Do quả vải này được hái từ cây vải có nguồn gốc ở Thiều Châu - Trung Quốc, do vậy được gọi tên là vải thiều. Từ cây vải quý đó, cụ Hoàng Văn Cơm đã chiết cành nhân rộng ra vườn nhà và tặng cho người thân trong và ngoài xã.