10 dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn không nhận đủ lượng nước cần thiết

Theo NDTV, mất nước là tình trạng cơ thể không nhận đủ lượng nước cần thiết để duy trì các chức năng bình thường. Điều này có thể xảy ra khi bạn không uống đủ nước hoặc mất nước do các nguyên nhân khác như đổ mồ hôi quá nhiều, nôn mửa, tiêu chảy, hoặc một số bệnh lý. Các triệu chứng của mất nước có thể bao gồm khát nước, khô miệng, mệt mỏi, hoa mắt và nước tiểu có màu đậm. Uống đủ nước hàng ngày là cách tốt nhất để ngăn ngừa mất nước.

Cơ thể không nhận đủ lượng nước có thể khiến não tạm thời co lại do mất nước, dẫn đến đau đầu. Ảnh: iStock

Sau đây là một số dấu hiệu phổ biến cho thấy cơ thể bạn không nhận đủ lượng nước cần thiết:

Khát nước

Vùng dưới đồi trong não của bạn cảm nhận được sự gia tăng nồng độ muối trong máu, gây ra cảm giác khát. Nó xảy ra để khuyến khích bạn uống nhiều chất lỏng hơn để khôi phục sự cân bằng của cơ thể.

Khô miệng và cổ họng

Khô miệng và cổ họng là do giảm sản xuất nước bọt do lượng dịch cơ thể giảm. Sản xuất nước bọt giảm khi cơ thể ưu tiên sử dụng chất lỏng thiết yếu. Uống nước thường xuyên và ngậm đá bào hoặc kẹo không đường để kích thích sản xuất nước bọt.

Nước tiểu màu vàng sẫm

Thận giữ nước bằng cách cô đặc nước tiểu và làm cho nước tiểu sẫm màu hơn. Điều này là để giảm mất nước và duy trì huyết áp và thể tích máu. Tăng lượng nước uống vào cho đến khi nước tiểu chuyển sang màu vàng nhạt hoặc trong.

Mệt mỏi

Lượng máu giảm làm giảm hiệu quả vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến các tế bào, dẫn đến mệt mỏi. Các tế bào hoạt động kém hiệu quả hơn khi bị mất nước. Bạn nên nghỉ ngơi và bù nước bằng nước hoặc đồ uống có chứa chất điện giải.

Chóng mặt hoặc choáng váng

Lượng máu thấp hơn có thể dẫn đến giảm huyết áp, gây chóng mặt. Mất nước ảnh hưởng đến lưu thông máu và chức năng não có thể dẫn đến tình trạng này. Bạn phải ngồi hoặc nằm xuống ngay lập tức và uống chất lỏng từ từ để phục hồi lượng nước.

Da khô

Da khô là do lượng chất lỏng trong cơ thể giảm ảnh hưởng đến độ ẩm của da. Da mất đi độ đàn hồi và trở nên khô nếu không được cung cấp đủ nước. Để chống lại tình trạng này, hãy thoa kem dưỡng ẩm và tăng lượng chất lỏng nạp vào.

Giảm đi tiểu

Giảm tiểu tiện xảy ra khi cơ thể giữ nước bằng cách giảm tần suất và lượng nước tiểu. Điều này xảy ra để cơ thể có thể giảm thiểu mất nước. Theo dõi lượng nước uống vào và cố gắng uống đủ nước để tạo ra nước tiểu có màu nhạt.

Đau đầu

Mất nước có thể khiến não tạm thời co lại do mất chất lỏng, dẫn đến đau. Điều này có thể xảy ra do lượng chất lỏng giảm ảnh hưởng đến chức năng não và gây ra đau đầu. Uống nhiều nước và nghỉ ngơi để giảm đau đầu. Thuốc giảm đau không kê đơn cũng có thể giúp ích.

Nhịp tim nhanh

Tim bơm nhanh hơn để bù đắp cho lượng máu thấp hơn và duy trì huyết áp. Điều này xảy ra để đảm bảo lưu lượng máu đầy đủ đến các cơ quan quan trọng mặc dù lượng chất lỏng giảm. Bạn phải bù nước từ từ bằng nước và nghỉ ngơi để ổn định nhịp tim.

Lú lẫn hoặc cáu kỉnh

Sự nhầm lẫn hoặc cáu kỉnh là do mất cân bằng điện giải và lưu lượng máu đến não giảm ảnh hưởng đến chức năng nhận thức. Não cần đủ nước để hoạt động bình thường. Tăng lượng chất lỏng hấp thụ và tìm môi trường mát mẻ, râm mát để nghỉ ngơi.