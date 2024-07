Cử tri quan tâm đến quy định mua tin chống tham nhũng của TP.HCM 05/07/2024 13:47

Sáng 5-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa tổ đại biểu HĐND TP.HCM khóa X- đơn vị số 12 với cử tri quận 11 trước kỳ họp thứ 17.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đến tham dự.

Cử tri quận 11 quan tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như tình hình trật tự trên địa bàn. Ảnh: THANH TUYỀN

Mua tin chống tham nhũng: Không đánh trống bỏ dùi

Tại hội nghị, cử tri Đặng Văn Rành nhắc đến quy định mua tin chống tham nhũng (Quy định 1629) mà Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành vào tháng 10-2023.

Qua đây, cử tri đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM tăng cường kiểm tra kết quả giải quyết thông tin được cung cấp mỗi quý 1 lần, kiểm tra đột xuất khi cần thiết, không đánh trống bỏ dùi...

Đồng thời phải thực hiện nghiêm quy định 131 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Cử tri nêu con số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trong cả nước và TP.HCM, ông cho rằng, TP.HCM cần đầu tư nhiều hơn trong công cuộc phòng chống ma túy, đặc biệt là các cơ sở cai nghiện để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự xã hội.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Phá vụ án ma túy góp phần ổn định trật tự

Thay mặt tổ đại biểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri. Theo ông, mỗi ý kiến được nêu ra cho thấy sự quan tâm của cử tri đối với các vấn đề quan trọng của TP.

Trả lời các ý kiến của cử tri về vấn đề an ninh trật tự, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết với một đô thị hơn 13 triệu dân như TP.HCM thì an ninh trật tự luôn là vấn đề nóng và cần phải được đảm bảo hàng đầu.

TP.HCM đã làm tốt việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự ổn định. Đây là thành tựu chung của TP, trong đó vai trò của người dân là lực lượng nòng cốt.

Ông nói thêm, Công an TP đã có những thành tích rất lớn trong việc hạn chế, chống lại các tệ nạn như ma túy, cướp giật. Nhưng việc đạt được ổn định an ninh chính trị ổn định, bền vững rất cần sự chung sức đồng lòng của người dân.

Ông Nguyễn Hồ Hải lấy điển hình là vừa qua, Công an TP.HCM đã phá vụ án đường dây mua bán ma túy liên quan đến các tiếp viên hàng không. Trong vụ án này, công an đã khởi tố gần 1.000 bị can với số tiền giao dịch đến 28.000 tỉ đồng.

“Điều này đã góp phần vào công cuộc phòng chống ma túy nói chung, nhưng cũng phần nào làm giảm tệ nạn xã hội khác. Tôi mong rằng cùng với chính quyền, công an, bà con nhân dân sẽ càng ý thức, chung tay trong việc đảm bảo an ninh cơ sở, ở địa phương, khu vực mình sinh sống”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM gửi gắm đến cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi với các đại biểu sau hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Thông tin thêm đến cử tri, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết Thành ủy TP.HCM đã họp Ban chấp hành Đảng bộ TP để đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng còn lại. Trong đó, TP tập trung tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết 31, Nghị quyết 98. Ngoài ra, TP cũng đang tập trung nguồn lực thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn như Vành đai 3. Song song là các công trình chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Thành ủy TP cũng nhấn mạnh, kỳ họp Quốc hội vừa kết thúc, thông qua nhiều nội dung quan trọng, nhiều Luật có hiệu lực từ 1-7 như Luật Căn cước, Luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Từ 1-8, các luật như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản cũng chính thức có hiệu lực… Vì vậy, MTTQ cùng các đoàn thể cấp cơ sở cần giúp người dân hiểu và thực hiện cùng với chính quyền.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng cho biết, 6 tháng cuối năm, là những tháng cuối của nhiệm kì cũ, chuẩn bị cho nhiệm kì mới. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng cho biết, 6 tháng cuối năm, là những tháng cuối của nhiệm kì cũ, chuẩn bị cho nhiệm kì mới. Năm 2025 cũng là năm có nhiều sự kiện quan trọng. Vì vậy, ông mong các tổ chức đảng, đoàn thể và người dân đồng hành, chung sức để TP.HCM tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

“Quan điểm của TP là không để ai để lại phía sau. TP là nơi đón nhận người dân khắp cả nước đến sống, lao động, học tập, đóng góp cho TP. Do đó TP có trách nhiệm chăm lo cho mọi đối tượng. Tuy nhiên thực tiễn và quy định pháp luật có những điều chưa được như mong muốn. Tôi mong được tiếp tục lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình điều hành để thực hiện tốt nhất vấn đề dân sinh”- ông Nguyễn Hồ Hải chia sẻ.