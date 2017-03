Ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá

Ngày 7-1, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thống nhất như trên tại hội nghị trực tuyến sơ kết năm năm thực hiện Nghị định 77/2010 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Lãnh đạo hai bộ cũng khẳng định thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị; tổ chức bảo vệ an toàn địa bàn trong các dịp lễ, tết và trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng...