Điểm nhấn của ngày hội là cuộc thi đố kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), nhằm phổ biến kiến thức phổ thông về ATVSTP và tuyên truyền Luật ATVSTP cho công nhân tại các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCX-KCN) khu vực Khu công nghệ cao TP.HCM.

Thành phần ban giám khảo gồm BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM; bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Chi cục phó Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm TP.HCM và luật sư Đặng Trường Thanh.

Có sáu đội thi tham dự cuộc thi đố, mỗi đội có ba thành viên là công nhân lao động đến từ các công ty thuộc KCX-KCN TP.HCM. Mỗi đội sẽ tự giới thiệu về mình rồi trải qua ba vòng thi trắc nghiệm (vòng 1 có tên gọi đi chợ, vòng 2 là chế biến và vòng 3 là phòng, chống ngộ độc). Theo đó, ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội thi. Ngoài ra, ban tổ chức còn chuẩn bị hàng trăm phần quà hấp dẫn để trao cho công nhân lao động tham dự ngày hội.





Ngày hội “Bữa ăn an toàn cho công nhân lao động” là kết quả sự cố gắng của báo Pháp Luật TP.HCM cùng Công đoàn khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM chăm lo cho công nhân TP.

Ông Nguyễn Thành Đô, Chủ tịch Công đoàn KCX-KCN TP.HCM, cho hay trung bình bữa ăn giữa ca của các doanh nghiệp tại TP 15.000-20.000 đồng/suất. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng mang lại của thực đơn chưa phong phú. Cá biệt một số đơn vị làm bữa ăn cho công nhân lao động có mức giá không như cam kết hoặc chất lượng dinh dưỡng không đảm bảo, còn để xảy ra tình trạng mất ATVSTP. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến quan hệ lao động tại các doanh nghiệp không hài hòa, bùng phát các cuộc đình công nghỉ việc tập thể.

Trước thực trạng các vụ ngộ độc tập thể xảy ra thường xuyên khiến công nhân lao động cảm thấy bất an, bà Vi Hoài Thương, chủ nhiệm chuỗi đề án “Bữa ăn an toàn”, cho rằng: “Nếu ví thực phẩm bẩn là một “cuộc chiến” thì “cuộc chiến” này đang âm thầm trực tiếp hoặc gián tiếp đe dọa sức khỏe và trí tuệ của rất nhiều người, rất nhiều thế hệ, đặc biệt là các vụ ngộ độc tập thể thời gian qua luôn là nỗi ám ảnh của các doanh nghiệp và công nhân lao động”.

Hệ lụy từ các vụ ngộ độc thực phẩm không chỉ gây ra những thiệt hại về sức khỏe, kinh tế của mỗi công nhân lao động mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy việc trang bị kiến thức ATVSTP cho công nhân lao động, theo chúng tôi được biết tổ chức Công đoàn các KCX-KCN TP.HCM đang rất quan tâm, được các doanh nghiệp và người lao động hưởng ứng.

“Các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đồng hành cùng Công đoàn KCX-KCN TP tổ chức truyền thông về “Bữa ăn an toàn cho công nhân lao động” hôm nay sẽ giúp anh chị em công nhân nắm được phương pháp chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn, phòng tránh ngộ độc thực phẩm. Qua đó bảo vệ được sức khỏe của mình và gia đình, phía doanh nghiệp cũng cảm thấy an tâm hơn” - ông Nguyễn Thành Đô nói.