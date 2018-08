Ngồi nhà sẽ có CSGT đến đăng ký xe

Đưa công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính Trong sáu tháng đầu năm 2018, Công an TP đã ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào việc giải quyết TTHC trong nhiều lĩnh vực, giúp rút ngắn thời gian đi lại của người dân. Tính đến nay đã có gần 164.000 hồ sơ của dân được cấp thẻ căn cước công dân. Công an đã chủ động đến tận nhà làm thủ tục cấp thẻ cho người già, người có hoàn cảnh đặc biệt, người không có điều kiện đi lại gần 350 trường hợp. Công tác quản lý xuất nhập cảnh, tỉ lệ trả kết quả đúng hẹn cho người dân đạt 100% và đã áp dụng công nghệ thông tin trong mô hình “Tờ khai điện tử”; ứng dụng hệ thống “Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ và cung cấp thông tin xuất nhập cảnh qua màn hình cảm ứng”; ứng dụng chuỗi “Hệ thống các dịch vụ thông báo kết quả giải quyết hồ sơ”; triển khai các dịch vụ công trên trang thông tin điện tử xuất nhập cảnh ở mức độ 3. Ngành cũng duy trì 28 hộp thư điện tử và trong sáu tháng đầu năm 2018 đã tiếp nhận và giải quyết rốt ráo tám phản ánh của người dân; thường xuyên cập nhật 104 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên cổng thông tin điện tử Công an TP ở nhiều lĩnh vực; duy trì chế độ làm việc vào sáng thứ Bảy hằng tuần để giải quyết TTHC cho người dân... Đây là lần đầu tiên Công an TP tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, đại diện người dân TP. Chắc chắn trong quá trình tương tác, phục vụ còn nhiều khiếm khuyết về thái độ phục vụ, cơ sở vật chất, khoa học công nghệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để lực lượng công an có tinh thần, trình độ phục vụ yêu cầu chính đáng, hợp pháp của người dân tốt hơn. Mong người dân có yêu cầu, phản ánh thì có thể thông tin để lực lượng công an ngày càng gắn bó với nhân dân hơn, thấy được khiếm khuyết, sai sót để sửa chữa. Đại tá TRẦN ĐỨC TÀI, Phó Giám đốc Công an TP.HCM