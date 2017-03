Ngư dân vớt được đường ống “khủng” 100 m trên biển

Sáng 4-10, ông Bùi Công Trường, Trưởng Công an xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: "Sau khi ngư dân kéo đường ống vào bờ biển, hiện công an và dân đang giữ đường ống trên. Tuy nhiên, chưa có tổ chức, cá nhân nào đến nhận đường ống".



Đường ống ngư dân trục vớt trên biển. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 2-10, khi đang đánh bắt cá trên biển, các ngư dân trên tàu cá của anh Hoàng Văn Lượng (42 tuổi, trú tại thôn Đại Bắc, xã Quỳnh Long) phát hiện một đường ống "khủng" mắc vào lưới. Anh Lượng và các ngư dân thấy đường ống lạ, nên đã kêu gọi thêm các tàu đánh cá khác đến cùng trục vớt và kéo đường ống vào bờ, báo cáo cơ quan chức năng.

Đường ống này làm bằng nhựa, có chiều dài khoảng 100 m, đường kính miệng ống gần 50 cm. Dọc đường ống có các khuy giữ và đầu đường ống có khuy để lắp thêm đường ống đôi. Bên ngoài ống và khuy giữ ống có nhiều con hà sống ở tầng đáy bám vào.



Đường ống dài khoảng 100 m đã được kéo vào bờ. Ảnh: CTV

Chiều 4-10, ông Trần Quang Vệ, Bí Thư Đảng ủy xã Quỳnh Long cho biết: "Theo báo cáo của các ngư dân thì họ phát hiện đường ống ấy từ ngoài vùng biển khơi, cách đất liền rất xa, ở vùng đánh cá chung của Việt Nam - Trung Quốc.

Hiện chưa xác định được đây là đường ống gì, nhìn mắt thường thấy giống đường ống bơm cát trong hồ, trong ao hoặc đường ống từ các nhà máy bị thiên tai, lũ lụt cuốn trôi ra biển. Ngư dân họ kéo về rồi tiếp tục đi biển. Hiện đường ống này không gây ô nhiễm gì ở bờ biển nên chưa đưa ra phương án tiêu hủy".