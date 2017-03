Ngừng thi công nhiều công trình để phục vụ bầu cử Quốc hội

Tổng cục yêu cầu các đơn vị trên chỉ đạo nhà thầu phải xây dựng phương án tạm ngừng thi công, hoàn trả mặt đường hoặc tổ chức thi công gọn gàng, dứt điểm từng hạng mục các công trình xây dựng cầu đường. Đồng thời rà soát, bố trí đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo, đèn tín hiệu, chỉ dẫn giao thông và thực hiện đầy đủ công tác đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng thường trực (nhân lực, thiết bị) để kịp thời xử lý các tình huống, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông tuyệt đối an toàn, thuận lợi.

Ngoài ra, thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Sở GTVT được giao tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn của xe ô tô chở khách ngay tại bến, cương quyết không cho xuất bến đối với xe ô tô không bảo đảm điều kiện an toàn, người lái xe có dấu hiệu sử dụng rượu bia…