Người Hà Nội đốt lửa chống rét kỷ lục

Đây là đợt rét kỷ lục do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng. Nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ dưới 0 độ C như Sa Pa -2 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) -0,2 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) -0,4 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -4 độ C. Nhiều nơi có tuyết phủ kín.



Ở thủ đô Hà Nội, nhiều người dân co ro trước thời tiết giá lạnh, xen lẫn chút mưa phùn. Nhiều người dân đã lấy củi đốt lửa sưởi cho tan đi phần nào giá lạnh. Một số khác chọn cách mặc áo mưa, mặc dù trời có lúc không mưa.

Một số hình ảnh ghi lại trong sáng 24-1 ở Hà Nội: