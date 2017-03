Nhà Bè, quận 7 lại “khát” nước sạch

(PL)- Nhiều ngày qua, hàng trăm hộ dân ở các phường Tân Phú, Phú Mỹ, Phú Thuận (quận 7), thị trấn Nhà Bè, xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè)… tiếp tục lâm vào cảnh thiếu nước sạch. Nhiều người buộc phải mua nước từ các xe bồn bên ngoài với giá cao.

Chị Trần Thị Phúc, khu phố 2, phường Phú Mỹ, quận 7, cho biết: “Trời nắng nóng khiến nhu cầu xài nước rất cao, hệ thống nước máy lại quá yếu nên tôi phải mua từng can nước bên ngoài, mỗi can 20-30 lít giá 1.500 đồng, còn 1 m3 nước giá 70.000-80.000 đồng”. Chị Phạm Thị Hết, khu phố 4, phường Phú Thuận, quận 7 cũng chung tâm trạng: “Trong đợt nắng nóng này, cả khu phố không ai có được một giọt nước để xài. Gia đình tôi đông người, mỗi ngày phải mua tới 20 can nước tại một bồn nước đặt ở đầu hẻm với giá 1.000 đồng/can 20 lít. Tính ra mỗi tháng tôi phải chi tới 600.000 đồng tiền nước”.

Người dân đang mua nước tại các bồn chứa. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Về vấn đề trên, ông Hứa Trọng Nghi, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè, cho biết: “Nhu cầu về nước sạch của người dân ở hai quận, huyện trên khoảng 30.000 m3/ngày. Trong những ngày nắng nóng, nhu cầu xài nước của người dân tăng cao nên xảy ra thiếu nước. Thời gian qua công ty đã lắp hơn 10 bồn nước dự trữ ở các khu vực thường bị thiếu nước, đồng thời tăng cường tối đa xe bồn và sà lan bổ sung nước sạch vào hệ thống đường ống và bồn chứa đặt ở các nơi đông dân cư. Tình trạng thiếu nước tại đây sẽ được cải thiện khi hệ thống đường ống cấp nước cấp một của Nhà máy Nước BOO Thủ Đức phát nước trong thời gian tới”.

ĐÌNH LÝ