Ông Trần Quốc Khánh (Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), ông Vương Duy Biên (Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL), ông Vũ Văn Tám (Thứ trưởng Bộ NN&PTNT), ông Võ Sỹ Lực (Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam).



. Chiều 31-8, tại TP Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (Thứ trưởng Bộ Công an) đã thay mặt Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Cục trưởng Cục Tham mưu cảnh sát) giữ chức vụ giám đốc Công an TP Đà Nẵng thay cho Đại tá Lê Văn Tam nghỉ chờ hưu (tính đến 1-12-2020, Đại tá Tam mới bắt đầu tuổi hưu). Tướng Viên sinh năm 1964 tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi; tham gia ngành công an từ tháng 10-1982 và từng kinh qua các chức vụ: phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu.

• VKSND Tối cao vừa tổ chức lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm chức vụ viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh cho ông Lương Phúc Sơn. Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quốc Hùng (Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Bến Tre) giữ chức vụ phó viện trưởng VKSND tỉnh Bến Tre; bổ nhiệm ông Nguyễn Phục Đào (Viện trưởng VKSND huyện Đầm Dơi, Cà Mau) giữ chức vụ phó viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-9-2018.