Nhiều vi phạm trong vụ cụ bà bị lừa lấy nhà

Ngày 17-8, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết cơ quan này đang tiếp tục làm rõ vụ cụ Lê Thị Háo (81 tuổi, ngụ số nhà 18 Bạch Đằng, phường Phước Tiến, TP Nha Trang) tố cáo bị người khác lừa lấy mất ngôi nhà tại địa chỉ trên.

Theo một nguồn tin khác, cơ quan công an đã triệu tập một số người liên quan việc cho vay tiền trước khi ngôi nhà bị chuyển nhượng từ cụ Háo sang ông Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Khánh Hòa). Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã sao lục hồ sơ tại Văn phòng Công chứng (VPCC) Hoàng Huệ - Phạm Tuấn (26 Hai Bà Trưng, TP Nha Trang).

Không biết ai đi làm thủ tục

Theo hồ sơ PV thu thập được, khởi đầu cho việc chuyển nhượng ngôi nhà của cụ Háo là văn bản “niêm yết thông báo việc khai nhận di sản thừa kế” do bà Hoàng Thị Huệ, công chứng viên VPCC Hoàng Huệ - Phạm Tuấn ký ngày 9-7, gửi UBND phường Phước Tiến. Nội dung niêm yết là cụ Háo là người thừa kế duy nhất của người em ruột Lê Thị Chính với tài sản là diện tích đất ở cùng ngôi nhà 18 Bạch Đằng. Ngay trong văn bản này, VPCC Hoàng Huệ - Phạm Tuấn đã ghi sai tên của người để lại tài sản bởi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (GCN) ghi rõ là cụ Lê Thị Chỉnh.





Ngày 17-8, cụ Lê Thị Háo đã mời luật sư để trợ giúp pháp lý cho cụ trong quá trình tố cáo vụ việc. Ảnh: TẤN LỘC

Còn trao đổi với PV sáng 17-8, ông Nguyễn Hoàng Trung cho biết ông được VPCC Hoàng Huệ - Phạm Tuấn công chứng việc cụ Háo ủy quyền cho ông đến UBND phường làm thủ tục niêm yết cũng như đi làm lại GCN ngôi nhà của cụ Háo. Công chứng viên (CCV) Hoàng Thị Huệ cũng xác nhận có công chứng văn bản cụ Háo ủy quyền cho ông Trung đi làm lại giấy tờ ngôi nhà 18 Bạch Đằng. Tuy nhiên, bà Huệ không nhớ ai đến UBND phường làm thủ tục niêm yết.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kiều Hoa, cán bộ tư pháp phường Phước Tiến, khẳng định người đem giấy tờ đến làm thủ tục niêm yết là một phụ nữ trên 40 tuổi.

Khi được hỏi “vì sao không biết người phụ nữ ấy là ai nhưng vẫn tiếp nhận đăng ký, thực hiện thủ tục niêm yết tại trụ sở UBND phường”, bà Hoa giải thích: “Lâu nay, hầu hết VPCC không đến phường làm thủ tục niêm yết mà toàn để cho người dân tự mang đến. Họ nhờ phường thông báo thì mình dán lên bản tin của phường”.

Phường nói VPCC chịu trách nhiệm

Cũng theo hồ sơ, ngày 25-7, ông Trịnh Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Tiến, cùng CCV Hoàng Thị Huệ cùng ký vào “biên bản xác minh kết quả niêm yết thông báo văn bản phân chia, khai nhận di sản thừa kế”. Cùng ngày, VPCC Hoàng Huệ - Phạm Tuấn đã công chứng “văn bản khai nhận tài sản thừa kế”, trong đó khẳng định cụ Háo là người thừa kế duy nhất của cụ Chỉnh. Trong khi đó, từ năm 2006, hai chị em cụ Háo đã cùng lập di chúc để lại diện tích đất cùng ngôi nhà 18 Bạch Đằng cho hai người cháu ruột ở nước ngoài.

Bà Nguyễn Thị Kiều Hoa nói: “VPCC phải chịu trách nhiệm xác minh nội dung người dân khai báo chứ địa bàn rộng, phường đâu có nắm được”. Khi PV tiếp tục truy vấn trách nhiệm của phường trong việc xác nhận văn bản trên thì bà Hoa cho biết: “Về nguyên tắc, trong 15 ngày niêm yết, do không có người khiếu nại, tố cáo nên phường xác nhận. Qua vụ việc có dấu hiệu lừa đảo này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra, xác nhận”.

♦ ♦ ♦

Ông Nguyễn Văn Nghị (ngụ TP Nha Trang, người thân với cụ Háo) cho biết hiện nay hai người cháu ruột của cụ Háo ở nước ngoài đang chuẩn bị về Việt Nam để yêu cầu các cơ quan pháp luật bảo vệ quyền thừa kế theo di chúc. Trong đó, họ yêu cầu hủy bỏ các văn bản công chứng liên quan đến ngôi nhà 18 Bạch Đằng.

Chiều 17-8, cụ Háo đã chính thức nhờ luật sư trợ giúp pháp lý.