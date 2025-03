Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát động Tháng Thanh niên 2025 tại Long An 01/03/2025 12:36

Sáng ngày 1-3, tại tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã tham dự và phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2025.

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng tỉnh Long An tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và đại biểu từ các ban, ngành, đoàn thể.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tham dự Lễ khởi động tháng thanh niên. Ảnh: HUỲNH DU

Với chủ đề “Tuổi trẻ tự hào, vững tin theo Đảng”, Tháng Thanh niên năm 2025, Trung ương Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đoàn nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 và 26-3-2025) trong thanh thiếu nhi; tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 -2029 trong thanh niên; tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu Khởi động Tháng Thanh niên năm 2025. Ảnh: HUỲNH DU

Trong Tháng Thanh niên 2025 sẽ có 3 Ngày hoạt động cao điểm được đồng loạt triển khai tại các cơ sở Đoàn trên cả nước gồm: Ngày cao điểm “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”, Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh”, Ngày Đoàn viên. Đối với cấp Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới”; Chương trình đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với Thanh niên, chủ đề “Thanh niên Việt Nam tiên phong, sáng tạo trong thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững”.

Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ”; cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu Tem bưu chính năm 2025 với chủ đề “50 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước qua con tem bưu chính”; Lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024; Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”; Chương trình Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025…

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại buổi Lễ khởi động Tháng thanh niên. Ảnh: HD

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ông nhấn mạnh: “Thanh niên là nguồn lực quan trọng, là đội ngũ tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.” Đồng thời, ông biểu dương các hoạt động tích cực của Đoàn Thanh niên trong suốt hơn 20 năm tổ chức Tháng Thanh niên, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút Khởi động Tháng thanh niên 2025. Ảnh: HD

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “Tháng Ba biên giới” và công trình thanh niên toàn quốc về xóa nhà tạm, nhà dột nát, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”.

Phó Thủ tướng Lê Thanh Long và Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng quà khó khăn cho các hộ gia đình huyện Bến Lức. Ảnh: HD

Phó Thủ tướng cũng đặt ra nhiệm vụ cho thanh niên trong thời gian tới, nhấn mạnh việc tiếp tục học tập, nâng cao tri thức, rèn luyện kỹ năng và giữ vững tinh thần xung kích. Ông kêu gọi các cấp bộ Đoàn phát động thêm nhiều phong trào thiết thực, tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Các đại biểu cùng các bạn đoàn viên thanh niên khởi động triển khai thực hiện sữa chữa nhà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Chẳng ở xã An Thạnh, huyện Bến Lức. Ảnh: HD

Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2025 đánh dấu sự khởi đầu sôi nổi của hàng loạt hoạt động ý nghĩa dành cho tuổi trẻ cả nước, hứa hẹn mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm.

Ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng quà cho công nhân lao động huyện Bến Lức. Ảnh: HUỲNH DU

Sau Lễ khởi động, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức 5 đoàn công tác thực hiện các tuyến hoạt động hưởng ứng gồm: Thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao tặng công trình “Tủ sách cho em”; khánh thành bàn giao công trình Không gian thể thao thanh niên; thăm Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ thực hiện thi công 3.000 km cao tốc đường bộ Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Long An;

Triển khai công trình “Con đường bích hoạ”; khảo sát thực tế mô hình “Chợ dân sinh không dùng tiền mặt”; khởi công “Nhà tình bạn”; trồng cây xanh; thăm và trao tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu nhà trọ; khánh thành, bàn giao công trình "Thắp sáng đường quê", “Thắp sáng đường biên”; khởi công cầu giao thông nông thôn; tặng 30 bồn chứa nước hỗ trợ người dân phòng, chống hạn mặn; thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc; khởi công công trình “Nhà vệ sinh cho em”; khánh thành “Phòng tin học cho em”; tặng quà cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...