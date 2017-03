Những cú đá vào quyền tiếp cận thông tin

GS NGUYỄN ĐĂNG DUNG, khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội: Hoạt động báo chí không chỉ là việc của các tòa soạn mà còn là của công dân

Những hành vi đó đã vi phạm điều cấm của Luật Báo chí. Bằng chứng rõ nhất là hành vi đuổi theo nhà báo Quang Thế, đấm, đá và đe dọa nhà báo. Xem xét thêm những diễn biến khác còn có thể nhận thấy một số phương tiện tác nghiệp của các PV khác cũng bị làm hư hại. Và điều này đương nhiên trái ngược với điều cấm “phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, PV hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật” đã được Luật Báo chí quy định. Ở góc độ vĩ mô, tôi cho rằng: Báo chí là tiếng nói của người dân, bảo vệ quyền lợi của công dân. Đương nhiên, tự do báo chí không phải là quyền tự do tuyệt đối. Tôi coi việc tác nghiệp báo chí không chỉ là việc của các tòa soạn, các nhà báo, các PV mà còn là của công dân, trong đó có tôi, trong việc dùng quyền tự do báo chí để thúc đẩy sự minh bạch, sự phát triển của xã hội và của từng cá nhân làm nên xã hội ấy. Tôi cho rằng quyền tự do báo chí và tự do tiếp cận thông tin có mối liên đới với nhau. Luật Tiếp cận thông tin vừa là công cụ tốt cho nhà báo, vừa là biện pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân. Mà báo chí Việt Nam hiện nay được coi là một trong những kênh giám sát, kênh phản biện của xã hội. Ông PHẠM CÔNG HÙNG, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao: Công an bảo vệ ai vậy?

Hình ảnh công an đuổi đánh nhà báo thực sự đã làm xấu đi hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân. Hình ảnh quá mức phản cảm, gây ra vô cùng bức xúc. Cơ quan quản lý nhóm công an có hành vi côn đồ này cần trả lời công luận các câu hỏi dưới đây: Thứ nhất, chưa bàn đến người đó là công an, nếu chỉ là một người bình thường tấn công một người khác yếu hơn (khi nguời yếu đó không có lỗi) một cách quyết liệt và gây ra thương tích thì có xác định là hành vi côn đồ không? Hành vi đó có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích không? Thứ hai, động cơ nào khiến nhóm công an đó tấn công, cản trở một nhà báo đang tác nghiệp hợp pháp để lấy thông tin cung cấp cho bạn đọc? Tại sao công an lại cản trở việc làm của nhà báo? Công an sinh ra là để trấn áp tội phạm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân, vậy nhóm công an này bảo vệ ai đây? Nhóm công an coi thường pháp luật, coi thường danh dự, nhân phẩm của người khác, đánh người đến chảy cả máu mồm là đã có hành vi vi phạm pháp luật, coi thường sức khỏe con người, cần phải bị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh để làm gương. Xin đừng nại ra lý do: “Do áp lực công việc nên dẫn đến sai phạm” để bao che cho cấp dưới, vì làm như thế sẽ không bao giờ tạo ra được một đội ngũ công an tốt, hết lòng phục vụ nhân dân...! Ông PHAN HỮU MINH, Trưởng ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam: Đúng sai thế nào phải xử lý nghiêm minh, thông báo trên công luận

Văn bản do Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ký thể hiện rõ quan điểm của Hội, yêu cầu Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an huyện Đông Anh và các đơn vị có liên quan xem xét sự việc thấu đáo. Đúng sai thế nào phải xử lý nghiêm minh, thông báo trên công luận và trả lời Hội Nhà báo Việt Nam. Quan điểm của Hội Nhà báo với một công dân bình thường thì việc hành hung, gây cản trở đã là không được, ở đây báo chí lại hoạt động vì sự nghiệp chung, các hành động đó cần lên án. Nếu đơn vị nào, cá nhân nào, tổ chức nào có những hành động như vậy phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật, mọi người phải bình đẳng trước pháp luật. Thực ra Hội Nhà báo Việt Nam trong năm tháng vừa rồi không vụ nào bỏ qua, Hội Nhà báo rất hăng hái trong việc đó để bảo vệ quyền lợi hội viên. Tuy nhiên, báo chí trong thời đại bùng nổ thông tin thì thông tin có nhiều chiều, hoạt động tác nghiệp có nhiều phương thức tác nghiệp, trước tiên nhà báo cần tác nghiệp đúng nguyên tắc, thể lệ…, tự bảo vệ mình trước bằng cách thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy định của từng cơ quan, của ngành. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm đến vấn đề này, hết sức rút kinh nghiệm, tiến tới chấm dứt các hành động cản trở, hành hung nhà báo tác nghiệp. Ông NGUYỄN VĂN HIẾU, Trưởng phòng Báo chí trung ương, Cục Báo chí: Nhiều nhà báo chưa biết đến công cụ giải quyết vụ việc là Thanh tra TT&TT



Thời gian qua, ngành thông tin và truyền thông (TT&TT) đã xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở tác nghiệp của nhà báo không nhiều, theo tôi do một số nguyên nhân như: Khi có hành vi cản trở tác nghiệp báo chí, các nhà báo, cơ quan báo chí thường thông báo và đề nghị chính quyền địa phương (cơ quan có thẩm quyền chung về quản lý nhà nước ở địa phương) và công an địa phương (cơ quan có chức năng giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương) vào cuộc giải quyết. Nhiều nhà báo chưa biết đến công cụ hành chính giải quyết vụ việc là thanh tra ngành TT&TT; cũng có nhà báo cho rằng đội ngũ thanh tra ngành TT&TT còn mỏng, không có công cụ phụ trợ đắc lực, trong khi đó yêu cầu bảo vệ nhà báo cần ngay tức khắc với đội ngũ có công cụ phụ trợ đầy đủ để thực hiện, do đó họ báo công an địa phương. Một số nhà báo khi bị cản trở tác nghiệp thì tự mình giải quyết hoặc nhờ đồng nghiệp giúp đỡ chứ không nhờ sự can thiệp từ cơ quan có thẩm quyền.