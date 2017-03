Nổ do rò rỉ khí gas tại quán bia làm ba người bị thương nặng

Vụ nổ đã phá tan tành quán bia làm mái tôn, bàn ghế, ly chén bị thổi văng ra hàng chục mét. Thời điểm xảy ra vụ nổ có bảy nhân viên đang ngủ ở tầng trên của quán nhưng rất may không có ai thiệt hại về người trong vụ nổ này. Chỉ có một đôi vợ chồng và một cháu trai hai tuổi bị thương do bị phỏng. Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Cầu Giấy cho biết nguyên nhân ban đầu được cho là do khí gas bị rò rỉ dẫn đến vụ nổ nhưng không xảy ra cháy. May mắn các bình gas khác trong quán không bị nổ theo và được chuyển đến nơi an toàn. Khi xảy ra nổ, mọi người đã thoát thân qua tầng hai của ngôi nhà nên chỉ bị thương nhẹ. Riêng đôi vợ chồng ở nhà kế bên bị hơi nóng của khí gas nổ thốc qua cửa sổ và các mảnh vỡ bắn vào nên bị phỏng và bị thương nặng. Đến 3 giờ chiều, các nạn nhân sau khi được băng bó, sơ cứu và truyền dịch, giảm đau, chống sốc nên tạm thời qua cơn nguy kịch.

NGUYỄN DÂN