Nổ súng trấn áp bắt 5 đối tượng tấn công Cảnh sát 113

Khoảng 19 giờ 30, tối 23-10, lực lượng chức năng Công an huyện Mỏ Cày Bắc, cảnh sát 113 Công an tỉnh Bến Tre đã vây bắt 5 đối tượng gồm: Trần Văn Sơn (48 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre); Ngô Văn Sơn (43 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre); Phạm Ngọc Hoài (36 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, Long An); Phan Thanh Nhân (36 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang) và Huỳnh Chí Thạnh (41 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) vì đã có hành vi đánh người sau va chạm giao thông và tấn công lực lượng cảnh sát 113 đang thi hành công vụ.





Hiện trường xảy ra sự việc (ảnh ĐÔNG HÀ)



5 đối tượng tấn công cảnh sát 113 bị bắt giữ (ảnh ĐÔNG HÀ)

Theo thông tin ban đầu, lúc 19 giờ 15 phút, tối 23-10, tại tuyến QL60 đoạn thuộc ấp Thanh Sơn 3 (xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre), sau khi nhậu xong, nhóm 5 người trên cùng với Lê Lê Văn Hùng cùng (25 tuổi, ngụ xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) cùng đi bộ băng qua đường quốc lộ. Khi Hùng leo lên hàng rào của dải phân cách cao hơn 1 mét để qua đường thì bị té xuống mặt đường.

Thời điểm này xe taxi mang biển số 63A- 03045 do tài xế Phạm Duy Khang (22 tuổi, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, Bến Tre) điều khiển, lưu thông hướng từ TP. Bến Tre về huyện Mỏ Cày Bắc tránh không kịp, bất ngờ tông vào Hùng khiến nạn nhân bị thương.

Thấy vậy những người đi chung Hùng lao vào vây đánh tài xế taxi, đập bể kính xe. Ngay lúc này nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Mỏ Cày Bắc, cùng 2 chiến sĩ cảnh sát 113 Công an tỉnh Bến Tre đến hiện trường xử lý vụ việc. Khi cảnh sát 113 đến hiện trường ngăn nhóm người trên đánh tài xế taxi, đồng thời gọi xe cấp cứu đến chở Hùng đi bệnh viện và lúc đang chờ xe cấp cứu thì nhóm 5 người trên đi cùng Hùng cho rằng lực lượng chức năng chậm kêu xe cấp cứu nên cả nhóm đã lao vào tấn công cảnh sát 113.

Lúc xô xát, lực lượng cảnh sát 113 đã nổ 3 phát súng bắn chỉ thiên, trấn áp và cùng Công an Mỏ Cày Bắc, Công an xã Thanh Tân đã vây bắt giữ cả 5 đối tượng trên.Riêng nạn nhân Hùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.



Theo lời khai ban đầu của 5 đối tượng, những người này đến ở trọ tại địa bàn xã Thanh Tân để đi làm thuê đổ đường bê tông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trước thời điểm xảy ra vụ việc cả nhóm cùng nhậu chung tại một nhà dân cạnh chân cầu Hàm Luông phía bờ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.