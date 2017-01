Ông Nén được bồi thường oan 10 tỉ đồng

Tòa chủ động xác minh thiệt hại Theo TAND tỉnh Bình Thuận, ngày 25-4-2016, tòa đã thụ lý đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Nén trong hai vụ án bà Lê Thị Bông và vụ “vườn điều”. Số tiền yêu cầu bồi thường do thiệt hại tài sản là 3,2 tỉ đồng; thu nhập thực tế bị mất và thiệt hại vật chất do bị tổn hại về sức khỏe là 2 tỉ đồng, thiệt hại khác 12,8 tỉ đồng, tổng cộng là 18 tỉ đồng. Sau khi thụ lý đơn, TAND tỉnh Bình Thuận đã làm việc với UBND thị trấn Tân Minh để xác minh thu nhập bình quân tại địa phương đối với nghề làm nông, làm thuê trong khoảng thời gian 1998-2015. Tòa cũng làm việc với Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) để xác minh thời gian thăm nuôi, thời gian chấp hành án và tình hình sức khỏe của ông Nén. Sau đó, tòa án cũng đưa ông Nén đi giám định tâm thần và giám định về tổn thương cơ thể do bệnh tật để làm cơ sở khi bồi thường.