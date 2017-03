Ôsin và người tình bắt cóc con chủ đòi tiền chuộc

Hai bị cáo Võ Thị Thanh Thúy và Nguyễn Xuân Tâm



Ngày 20.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm hình phạt của Võ Thị Thanh Thúy (30 tuổi, Bạc Liêu) vì sức khỏe yếu, mắc bệnh hiểm nghèo và Nguyễn Xuân Tâm (50 tuổi, ngụ TP.HCM) xin giảm hình phạt vì phạm tội lần đầu, có thời gian phục vụ trong quân đội, là thương binh.Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định không có cơ sở giảm án cho hai bị cáo và tuyên phạt y án Võ Thị Thanh Thúy 13 năm tù, Nguyễn Xuân Tâm 11 năm tù, cùng về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.Theo cáo trạng, tháng 8.2011, Võ Thị Thanh Thúy xin vào nhà chị Lý Diệu Trân Châu để giúp việc, chăm sóc cháu Quách Minh Hiển (3 tháng tuổi).Thấy gia đình chị Châu khá giả, còn mình bị nhiễm HIV đang cần tiền chữa trị nên Thúy vạch kế hoạch và rủ Tâm (người sống chung như vợ chồng với Thúy) cùng tham gia bắt cóc cháu Hiển đòi tiền chuộc.Để thực hiện kế hoạch, Thúy xin nghỉ làm 3 ngày (19 - 31.8.2011) rồi sang Q.Gò Vấp (TP.HCM) tìm thuê được một người giữ cháu Hiển, tiền công 100.000 đồng/ngày, với lý do cách ly để cai sữa cho con. Sau đó, Thúy quay về nhà chị Châu làm việc bình thường.Ngày 10.9.2011, sau khi cho bé Quách Minh Hiển bú xong, chị Châu giao cho Thúy trông coi. Lúc này, Thúy gọi Tâm đến bắt cóc bé Hiển rồi chở sang Gò Vấp gửi.Sau đó, Tâm và Thúy nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa và đòi tiền chuộc là 50 lượng vàng. Hai người này cũng hăm doạ nếu báo công an thì cháu Hiển sẽ bị thủ tiêu hoặc bị tiêm HIV.Tuy nhiên, vợ chồng chị Châu vẫn âm thầm báo công an, nhờ hướng dẫn giải quyết.Chiều 11.9.2011, cơ quan công an đã giải cứu thành công cháu Hiển. Tuy nhiên, Thúy và Tâm không biết nên vẫn tiếp tục đe dọa, tống tiền.Hai ngày sau, khi Thúy và Tâm đang nhận tiền chuộc trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.7) thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.Theo Lê Nga (TNO)