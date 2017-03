Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ ‘ăn’ gà của người nghèo

Ông Hoàng Kim Minh, Chủ tịch xã Quế An, thừa nhận “chỉ lấy 50 con gà như các cán bộ khác chứ không phải là 200 con”. Ảnh: T.CÔNG

Công văn cũng yêu cầu tỉnh có biện pháp xử lý đối với các sai phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30-3-2015.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đã có văn bản chỉ đạo huyện Quế Sơn khẩn trương chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, sớm làm rõ vụ việc trên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, báo cáo kết quả xử lý về Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (chương trình) của tỉnh để theo dõi.

Ông Thanh còn yêu cầu phải chỉ đạo kiểm tra cụ thể, chính xác về kinh phí đã thu hồi do cấp gà sai đối tượng tại xã Quế An. Phải nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo chương trình huyện Quế Sơn và xã Quế An trong thời gian qua. Trong đó, chú ý kiểm điểm trách nhiệm của các ngành chức năng của huyện (là thành viên Ban Chỉ đạo huyện) trong việc chỉ đạo, giám sát, phối hợp, giúp đỡ các xã triển khai chương trình.

Như chúng tôi đã thông tin, tháng 11-2014, người nghèo trong xã Quế An được huyện hỗ trợ 1.250 con gà giống nhưng khi số gà này về đến xã thì toàn bộ đã “chạy” về nhà các lãnh đạo xã, trong đó có cả bí thư và chủ tịch…

LÊ PHI