PV bị công an “gạt tay trúng má” gửi đơn khiếu nại

Ngày 3-10, báo Tuổi Trẻ đã có các công văn gửi Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đề nghị chỉ đạo Công an TP Hà Nội xem xét lại quyết định xử phạt hành chính đối với PV Quang Thế.

Báo Tuổi Trẻ cho rằng câu trả lời của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, về việc cán bộ cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh “gạt tay trúng má" PV Quang Thế cũng như quyết định xử phạt hành chính của Công an quận Tây Hồ đối với PV Quang Thế là không khách quan, không phản ánh đúng bản chất vụ việc, không tuân thủ các quy định của pháp luật.