Quảng Nam: Họp báo công bố bắt giữ nhiều đối tượng phá rừng pơ mu

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 9-7, cơ quan Công an huyện Nam Giang và cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung kiểm tra khu vực biên giới, phát hiện 280 phách gỗ pơ mu được tập kết cách Trạm cửa khẩu Nam Giang khoảng 500 m. Quá trình kiểm tra, công an liên tục phát hiện nhiều phách gỗ pơ mu ở sát khu vực trạm biên phòng và trong khuôn viên trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang. Phát hiện đây là vụ phá rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã băng rừng để đến hiện trường kiểm tra sự việc. Trước sự việc nghiêm trọng này, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tạm đình chỉ ba cán bộ biên phòng gồm Thượng tá Nguyễn Tấn Lạc (Đồn trưởng Đồn biên phòng La Dêê), Thiếu tá Đỗ Hoàng Minh (chính trị viên) và Đại úy Lê Xuân Chính (Đồn phó kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu Đắc Ôc) để tiếp tục điều tra vụ án.

Bên cạnh đó, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cũng đã có văn bản yêu cầu cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Trung Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang. Đặc biệt, ngày 21-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc. Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật.