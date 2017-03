Quảng Nam lại oằn mình trong lũ

Tính đến nay mực nước sông Vu Gia (Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) là 8,40 m, trên mức báo động 2; sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 7,45 m, dưới mức báo động 2. Lượng mưa trong cùng ngày khá lớn khiến nhiều nơi ở Quảng Nam bị ngập nặng.



Theo đó, nhiều xã ở huyện Đại Lộc như Đại Lãnh, Đại An, Đại Nghĩa, Đại Hồng bị ngập khá nặng, nước dâng cao nhanh chóng nhưng chưa ngập vào nhà dân. Tuy nhiên, các tuyến đường liên thôn ở các xã vùng hạ lưu nói trên bị ngập, có nơi lên đến gần nửa mét.



Xã Cẩm Kim bị ngập nước

Nhiều hộ dân lo lắng đã vội thu hoạch hoa màu, nhiều diện tích trồng đu đủ và hoa màu khác của dân cũng bị ngập úng. Có nơi như khu dân cư gần với cầu Ái Nghĩa do nước sông lớn tràn lên nên người dân phải dùng ghe để vận chuyển đồ qua một số đoạn đường nước lớn.

Ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch huyện Đại Lộc cho hay, để chủ động ứng phó với diễn biến lũ phức tạp và mưa lớn, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn liên tục cập nhật thông tin thời tiêt và thông báo đến người dân để kịp thời ứng phó với mưa lũ, đảm bảo không thiệt hại về người.



Tuyến đường nối quốc lộ vào thôn chìm trong nước

Trong khi đó, ở Hội An nước sông cũng lên nhanh do lượng nước xả thủy điện về nhanh chóng cùng lượng mưa trong những ngày qua. Trong đó, các xã Cẩm Kim, Cẩm An là vùng trũng nên nhiều tuyến đường bị ngập nặng và nước mấp mé bên nhà dân.



Nhiều tuyến đường ở Hội An nước ngập đến đầu gối

Một số hộ dân trồng rau cũng bị ngập do nước lũ. Các tuyến đường dọc sông Hoài cũng bị ngập nước như tuyến Bạch Đằng, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ… Cũng trong chiều nay, để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường học trên địa bàn đã chủ động cho học sinh nghỉ học.



Lùa gia súc lên khu vực cao hơn

Tại huyện Duy Xuyên, nhiều tuyến đường ngập trong lũ. Đặc biệt, do nước sông Thu Bồn dâng cao nên làm sạt lở tuyến đường nối thôn Đông Bình - Hà Mỹ (xã Duy Vinh) mà người dân đã dùng bao cát để kè trước đó. Cũng trong chiều nay, ông Trần Văn Sành, Phó Chủ tịch xã Duy Vinh, cho biết sẽ huy động người dân tiếp tục dùng bao cát để ngăn sạt lở.



Chuyển đồ đạc lên tầng trên

Đáng nói, trong đợt lũ tại Quảng Nam đã có một người tử vong. Ông Trần Văn Tốt, Chủ tịch xã Bình Nam (huyện Thăng Bình) xác nhận, trong sáng nay (15-12) người dân đã vớt được thi thể của ông Châu Thịnh (SN 1968, trú tại thôn Tịch Yên) bị nước cuốn khi đi bắt ốc vào chiều ngày trước đó.

Một số hình ảnh về lũ ở Quảng Nam:



Nhiều tuyến đường ở Đại Lộc ngập nước



Nước sông Vu Gia dâng cao.



Mưa lũ làm hỏng bờ kè ở huyện Duy Xuyên.



Cây trồng của người dân Đại Lộc ngập trong nước lũ