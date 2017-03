Quét sạch tội phạm: 10 giải pháp của người dân thành phố

Đáp lại tinh thần quyết tâm quét sạch tội phạm của các cấp lãnh đạo thành phố, người dân - đặc biệt là bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM đã nêu ra rất nhiều sáng kiến, ý tưởng chống tội phạm đang gia tăng.

Người dân đồng lòng, nhất trí đây là một việc làm cần thiết phải thực hiện ngay, quyết liệt và liên tục không ngơi nghỉ. Có thể thấy qua hàng trăm ý kiến đóng góp thiết thực, người dân thành phố đã bày tỏ sự đồng lòng và tinh thần sẵn sàng hợp tác cùng lực lượng chức năng chống tội phạm.

Tăng quân số, nâng cao nghiệp vụ, trong sạch hóa đội ngũ công an

Lực lượng nòng cốt trước tiên trong công tác chống tội phạm chính là công an các cấp. Điều mong mỏi nhất của người dân là lực lượng chức năng, công an làm hết trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, làm mạnh quyết liệt, đồng bộ, đồng loạt mãi mãi chứ không thể nay làm mai nghỉ. Cả nước cùng làm để tội phạm không còn chỗ né tránh hoặc ra tay hoạt động.



Thế võ đẹp của một bóng hồng trong lực lượng công an nhân dân. Ảnh: HVCSND

Để hoàn thành được nhiệm vụ, lực lượng này phải được đào tạo chuyên nghiệp, phải có năng lực xử lý công việc vì công an có quyền và trang bị tốt nhất để trấn áp tội phạm.



Ngoài ra, chính các đồng chí công an phải trong sạch - đây là vấn đề cốt lõi. Nếu công an là robot, không biết tiêu cực chỉ biết làm việc đúng chức trách thì tội phạm sẽ không thể tồn tại.

Chế tài người đứng đầu

Để xảy ra tội phạm leo thang nếu không đề cao trách nhiệm từ cơ sở thì sẽ không giải quyết được việc gì. Trước hết phải nói đến chức năng nhiệm vụ của ngành công an ở ấp, khu phố, quận, thành phố nào để an ninh không tốt và xử lý người đứng đầu Công an trước tiên.

Ở đâu công an được quần chúng tin yêu, làm việc việc vì dân thì ở đó an ninh tốt, ở đâu nhiều tệ nạn công an càng giàu thì an ninh càng xấu và nguy hiểm cho dân. Xử lý nghiêm cán bộ công an không hoàn thành nhiệm vụ, không khống chế được tội phạm ở nơi mình kiểm soát, có thể cho ra khỏi ngành. Lấy trật tự, an ninh của khu vực để đánh giá đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu công an từng cấp, ngay cả cấp ủy, chính quyền nơi đó là rất hợp lý bởi đó là hiện trạng có thể xác định được rất rõ ràng.

Chế độ tốt cho người có trách nhiệm

Thưởng phạt rõ ràng sẽ có tác dụng kích thích rất mạnh đối với lực lượng chức năng. Thành phố cần lập quỹ khen thưởng cao, có chế độ lương bổng cao, phù hợp, chế độ bồi dưỡng tốt. Đồng lương cho ngành công an phải đủ để “dưỡng liêm”. Khi công an đạt thành tích tốt trong phòng chống tội phạm, có số liệu cụ thể chứng minh, được dân tin yêu thì phải được khen thưởng, biểu dương để làm gương.

Tăng cường tuần tra, giám sát



Cảnh sát cơ động tuần tra trên đường phố Hà Nội

Tăng cường công tác tuần tra của lực lượng 24/24 và thực hiện đồng bộ, thực chất, không làm cho có và không làm ngắt quãng. Công an tuần tra công khai và liên tục bằng các phương tiện công vụ. Bố trí đủ lực lượng trên mật độ dân cư. Tuần tra có trách nhiệm, đề cao cảnh giác và sẵn sàng hành động. Phối hợp nhanh với các lực lượng hỗ trợ để xử lý, ngăn chặn tội phạm.



Nhà nước và nhân dân cùng làm trong việc gắn hệ thống camera theo dõi rộng khắp. Từ khu phố cho đến đường lớn, các khu công cộng là hình thức phù hợp góp phần phát hiện tội phạm,truy tìm chứng cứ khi cần thiết.



Gắn camera ở một khu phố

Điều chỉnh khung hình phạt cho tội phạm

Luật pháp phải chỉnh sửa, tăng nặng lên đối với các loại tội phạm. Cập nhật sự biến động của xã hội, biến tướng của tội phạm chứ không duy trì khung hình phạt như cũ đã lỗi thời. Luật pháp phải nghiêm trị thẳng tay mới có tác dụng răn đe.

Một phần nạn trộm cướp hoành hành là do pháp luật đã tỏ ra “nhẹ tay” trong xử phạt, cộng thêm những chế độ khoan hồng, giảm án khiến tội phạm ỷ y. Cần nghiêm minh và có hình phạt thực sự nghiêm khắc cho các đối tượng giết người, cướp của.

Cập nhật và điều chỉnh ngay về mặt pháp lý những vấn đề gì phát sinh chưa phù hợp trong việc phòng chống, bắt tội phạm bị vướng luật.



Người dân cùng tham gia bắt tội phạm ma túy

Quản lý tốt nhân khẩu



Quản lý tốt nhân khẩu trên địa bàn, đặc biệt là người dân nhập cư, người tạm trú, lưu trú… Tập trung chú ý những đối tượng không có công việc làm rõ ràng, ổn định.

Đa phần người phạm tội là thanh niên nghèo, thất nghiệp, nghiện game, nhất là nghiện hút. Để thanh lọc những đối tượng này cần quyết liệt làm tốt chương trình tập trung cai nghiện, buộc cai nghiện và dạy nghề trước khi cho tái hòa nhập xã hội.

Phối hợp nhiều lực lượng

Thành lập các đội tự quản tình nguyện ở từng khu phố. Phát huy hết khả năng và trách nhiệm của lực lượng dân phòng hiện có. Đề nghị lực lượng này tuần tra liên tục, cung cấp thông tin cho các lực lượng khác, phối hợp với công an hướng dẫn người dân nâng cao kỹ năng tự vệ, truy bắt tội phạm quả tang khi cần thiết. Xem xét khả năng tái lập các đội săn bắt cướp.

Ngoài ra, điều quan trọng hơn cả là huy động được sức mạnh của người dân. Cơ quan công an phải có mặt kịp thời khi có tin báo tội phạm thì người dân tại chỗ sẽ hỗ trợ công an trấn áp tội phạm. Điều mà người dân "sợ" nhất là việc không có công an đến dù báo nhiều lần hoặc chỉ đến sau khi mọi việc đã xong.



Đào tạo lực lượng tinh nhuệ



Lực lượng dân quân tự vệ rèn luyện thể lực

Không chỉ đối với lực lượng công an, các lực lượng hỗ trợ khác cũng cần được đào tạo khả năng chiến đấu, ứng phó với tội phạm, những kỹ năng cần thiết để chống tội phạm. Đặc biệt tạo điều kiện rèn luyện thể lực, luyện tập võ nghệ cho những người tham gia lực lượng Hiệp sĩ đường phố.

Lập chốt chặn



Lập các chốt dân phòng rải rác trên toàn địa bàn. Mỗi chốt chỉ cần một người nhưng phải trực 24/24.

Lực lượng hình sự cũng phải có lực lượng chốt chặn ở những điểm mút quan trọng, đảm bảo độ “phủ sóng” đồng đều và rộng khắp, như một mạng lưới khép kín không có kẽ hở cho tội phạm ra tay. Tăng cường quân số để rải quân đủ trên mọi địa bàn, không để hổng dù chỉ một khu vực nhỏ và đảm bảo có mặt kịp thời khi vụ việc xảy ra.

Ngoài ra, phải kết hợp với người dân để họ làm tai mắt, báo ngay khi có cướp giật qua điện thoại.



Tổ dân phòng luôn có người túc trực

Khen thưởng, bảo vệ người tố cáo



Có chế độ khen thưởng và đặc biệt là bảo vệ người tố cáo, bắt trộm cướp. Các đối tượng phạm tội nếu không bị bắt giam, hoặc án phạt không lâu sẽ có thể có hành vi trả thù người tố cáo. Đây là trở lực lớn trong tâm lý người dân khi tham gia tố giác, chống tội phạm.

Các chiến sĩ cảnh sát tiếp nhận tin báo tội phạm qua điện thoại