‘Quốc nạn sẽ hạ đo ván quốc sách’

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: Phải giữ được “nỏ thần” của dân tộc Phân tích bối cảnh hiện nay của đất nước với nguy cơ “ngoại xâm” và “nội xâm”, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng cần phải có giải pháp để quy tụ lòng dân, đưa đất nước vượt qua các khó khăn trước mắt, phát triển đi lên. Ông nhấn mạnh: “Nỏ thần của chúng ta chính là lòng yêu nước của hơn 90 triệu đồng bào hợp thành khối đại đoàn kết dân tộc, nhờ nó mà đất nước và dân tộc này đã tồn tại hơn 4.000 năm qua. Cũng nhờ nó mà dân tộc Việt Nam giữ vững được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đất nước ta sẽ gia nhập đội ngũ các quốc gia phát triển trong nửa đầu thế kỷ này, người dân Việt Nam sẽ tự hào không chỉ vì là một dân tộc anh hùng mà còn là một dân tộc biết cách trở thành văn minh và thịnh vượng”. Phân tích tinh thần đó trong tình hình hiện nay, ĐB Nghĩa đặt ra câu hỏi: “Tại sao trí thức giỏi không về nước làm việc, doanh nhân giỏi muốn bỏ nước ra đi? Tại sao cán bộ về hưu hay đương chức tìm cách cho mình hay con cháu mình ra định cư ở nước ngoài?”. Và ông trả lời: “Không phải vì đất nước nghèo mà vì họ cảm thấy không vui, không an toàn về pháp lý, các quyền tự do dân chủ không được đầy đủ và lo sợ đất nước bị lệ thuộc. Điều này ai cũng thấy, cũng biết”. Ông đề nghị “phải làm cho đất nước là nơi đáng sống, người dân và người nước ngoài muốn đến, muốn ở lại chứ không phải muốn ra đi”. Phải bảo đảm cho người dân nếu chưa giàu thì cũng phải có tự do dân chủ, an toàn, an ninh, công bằng, công lý, duy trì được truyền thống tốt đẹp trong văn hóa dân tộc. Đồng thời phải động viên được sức mạnh toàn dân, chấm dứt hủy hoại môi trường, tuyên chiến với tham nhũng lãng phí, tăng cường thực chất khối đại đoàn kết dân tộc, đặt lợi ích dân tộc và nhân dân lên trên hết.