‘Sa tặc’ lộng hành cách tàu cảnh sát 10 m!

Bên lề kỳ họp HĐND sáng 5-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bất ngờ chia sẻ với báo chí đoạn video hai tàu “sa tặc” đang hoạt động sát tàu của lực lượng cảnh sát đường thủy.



Chủ tịch huyện cung cấp clip cho lãnh đạo TP

Vào giờ giải lao phiên khai mạc kỳ họp 6, HĐND TP Hà Nội sáng 5-7, báo chí đã được xem đoạn clip “sa tặc” ghi trong chiếc điện thoại mà chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa mang ra từ phòng nghỉ tạm cho các đại biểu HĐND. Đoạn clip dài 32 giây, ghi lại cảnh hai tàu “sa tặc” đang ngang nhiên hoạt động và chỉ cách đó vài chục mét là một tàu tuần tra của lực lượng cảnh sát đường thủy tại sông Hồng. “Các bạn xem đây này, tàu khai thác cát lậu hoạt động cách tàu của công an có hơn 10 m” - ông Chung nói. Ông cho biết clip trong điện thoại do Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn vừa báo cáo ông tại giờ giải lao phiên khai mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội. Ngay sau khi nhận được clip “sa tặc”, chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chia sẻ và đề nghị báo chí vào cuộc thông tin về vụ việc.

Trao đổi với PV, ông Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, cho hay tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng tại khu vực địa bàn huyện Phúc Thọ đã diễn ra từ năm 2017. Sau khi lực lượng chức năng của TP vào cuộc quyết liệt thì các tàu “sa tặc” ngừng hoạt động một thời gian. Tuy nhiên, những ngày gần đây các tàu này hoạt động nhộn nhịp trở lại khiến người dân rất bức xúc. “Đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Vĩnh Phúc nên tình hình khai thác cát trái phép rất phức tạp. Cứ thấy bóng dáng lực lượng chức năng là các tàu khai thác cát lại dạt về bờ sông Hồng thuộc địa bàn của Vĩnh Phúc” - ông Tuấn nói. Ông Tuấn cũng cho hay clip trên được quay cách đây hơn một tuần. Trong clip có hai tàu “sa tặc” đang hoạt động chỉ cách tàu của lực lượng cảnh sát đường thủy khoảng vài chục mét. Tàu cảnh sát đường thủy này có số hiệu CSĐT-TDI 03.



Đoạn clip quay hai tàu khai thác cát lậu kế cận tàu của cảnh sát đường thủy được chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay sẽ giao Công an TP làm rõ có hay không việc bảo kê cho “sa tặc” . Ảnh: TRỌNG PHÚ

Xác minh tàu cảnh sát “ngó lơ” khai thác cát lậu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng của Bộ Công an nắm tình hình và tổ chức bắt giữ các tàu khai thác cát trái phép trên địa bàn. Hơn một năm qua, Công an TP cũng đã bắt giữ rất nhiều vụ. Tuy nhiên, vùng Phú Thọ và Ba Vì là cát hạt to, để phục vụ cho làm bê tông, có thể trộn vào cát vàng, cho nên nhiều đối tượng khai thác trái phép rất trắng trợn. Cũng theo ông Chung, đây là địa bàn giáp ranh giữa ba địa phương Hà Nội, Vĩnh Phúc và Phú Thọ nên tình hình khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp. Hiện UBND TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc đã ký trao đổi và phối hợp đấu tranh ngăn chặn khai thác cát trái phép tại khu vực này. “Tới đây TP sẽ phối hợp với các tỉnh để đôn đốc các cơ quan chức năng làm tốt hơn nhiệm vụ chống “sa tặc”” - ông Chung cho hay. Ông cho hay đã trao đổi với giám đốc wCông an TP để tiếp tục nắm tình hình ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng khai thác cát. Trước ý kiến có hay không việc “bảo kê” cho “sa tặc” hoạt động ngay cạnh tàu cảnh sát số hiệu CSĐT-TDI 03 như clip quay được, ông Chung nói: “Về việc này tôi sẽ giao cho Công an TP xác minh làm rõ và sẽ thông tin với báo chí”.

Chiều 5-7, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho hay ông cũng đã xem đoạn clip trên. “Tôi đã kiểm tra, xác minh số hiệu trên tàu. Đây không phải là tàu cảnh sát đường thủy Hà Nội. Bây giờ không biết là của Cục Cảnh sát đường thủy hay của Vĩnh Phúc” - ông Hải nói. Khi được hỏi việc xử lý các tàu “sa tặc” lộng hành trên sông Hồng đoạn qua huyện Phúc Thọ thế nào, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cho biết Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, là người được giao phụ trách lĩnh vực này.

Đầu giờ chiều cùng ngày, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã liên lạc qua điện thoại với Đại tá Viện và được ông cho biết ông chưa nhận được ý kiến chỉ đạo về nội dung trên. “Khi nào chủ tịch UBND TP có ý kiến thì tôi sẽ cho kiểm tra và thông tin sau” - ông cho biết.