Sức mạnh tống tiền của các diễn đàn “đen”

Ông VÕ ĐỖ THẮNG, ủy viên Chi hội An toàn Thông tin phía Nam (VNISA): Diễn đàn không có quyền đánh giá sản phẩm

Hiện nay nếu bị nói xấu trên các diễn đàn, DN hoàn toàn có thể yêu cầu cơ quan chức năng xử lý, việc xử lý này căn cứ theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Đầu tiên DN nên thông tin đến các admin diễn đàn thông báo về tình trạng bị nói xấu. Nếu các admin không xử lý thì DN có thể gửi thông báo đến Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông địa phương, đơn vị này sẽ xử lý rất nhanh chóng. Riêng với các trường hợp test các sản phẩm hàng công nghệ hiện nay, thực tế muốn chứng minh một sản phẩm dở hay hay thì cần phải có một cơ quan có chuyên môn kiểm định độc lập, đặc biệt phải được sự đồng ý của DN. Thế nên nếu một diễn đàn tự ý test sản phẩm rồi đưa ra nhận định theo hướng xấu gây ảnh hưởng đến DN thì DN có thể chứng minh thiệt hại và yêu cầu xử lý. Ông NGUYỄN KHOA HỒNG THÀNH, Phó Giám đốc công ty Emerald Digital Marketing: Minh định thông tin trên các kênh truyền thông uy tín

Các diễn đàn do các cá nhân tổ chức tạo ra là nơi các thành viên có thể khen, chê, bày tỏ bức xúc của mình về một quan điểm nào đó. Họ có thể tỏ thái độ không hài lòng hoặc than phiền về một sản phẩm hoặc một dịch vụ của DN đưa ra. Thông tin đó có thể chưa tìm hiểu rõ vấn đề, chưa được kiểm chứng kỹ. Đôi lúc diễn đàn là nơi để đối thủ cạnh tranh của các DN lợi dụng để nói xấu, “chơi bẩn” với DN khác. Hoặc chủ diễn đàn tạo ra nhằm mục đích thu lợi cá nhân. “Khi tên công ty hoặc DN bị “chơi xấu” trên diễn đàn, tốt nhất ngay lập tức bạn phải xác minh người đưa ra thông tin xấu đó trên diễn đàn và tìm hiểu nội dung kia đã chính xác hay chưa. Nếu đây không phải là ý kiến của thành viên diễn đàn đó và sai sự thật thì hãy gửi công văn đến chủ diễn đàn đó để yêu cầu gỡ bài. Sau đó công ty nên có chiến lược quảng bá và minh định thông tin trên các kênh truyền thông khác uy tín hơn. Không đâu tốt bằng chính công ty nói về vấn đề đó trên truyền thông chính thức. Đối với các diễn đàn ý kiến của một cá nhân có thể làm cho một nhóm cộng đồng thuyết phục chứ không thể thuyết phục mọi người. Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH, Đoàn Luật sư TP.HCM: DN nên đi kiện

Với những hành vi lợi dụng trang mạng xã hội, các diễn đàn, website nói xấu hay có hành vi vu khống,… mang tính xúc phạm, làm mất hoặc giảm uy tín, thương hiệu và gây thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần cá nhân, tổ chức thì tùy vào trường hợp cụ thể mà bị áp dụng các biện pháp, chế tài hành chính, hình sự hay khởi kiện dân sự để giải quyết. Đối với tổ chức, DN cung cấp dịch vụ mạng xã hội, nếu vi phạm đối với một trong các hành vi sau đây: “Chủ động cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân” sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng theo điểm a khoản 4 Điều 65 Nghị định 174/2013/NĐ-CP. Đối với cá nhân, tổ chức lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy nhập, thu thập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin nếu có một trong các hành vi sau đây: “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng theo điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP. Nếu cá nhân, tổ chức nào đó bị bêu xấu, xúc phạm, vu khống… và bị thiệt hại do hành vi xâm phạm này gây ra thì có thể tiến hành một vụ kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với chủ trang website hay người đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống lên diễn đàn, trang mạng xã hội. Cá nhân, tổ chức khởi kiện phải chứng minh được có hành vi, chứng minh thiệt hại mà DN mình gánh chịu, có mối liên hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại và lỗi của cá nhân, tổ chức bị kiện gây ra.