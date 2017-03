Thanh Hóa ban hành Quy chế Quản lý báo chí: Sẽ sửa nếu Bộ Tư pháp yêu cầu

Phóng viên NGUYỄN THẾ SƠN (Nghệ An): Quy chế của Thanh Hóa trái luật Luật Báo chí và các văn bản quy phạm khác cho phép các cơ quan báo chí, PV được hoạt động báo chí trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thế nhưng tỉnh Thanh Hóa lại ban hành Quyết định số 1726 quy định về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Có thể xem đây là “luật riêng” của tỉnh, trái với Luật Báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật khác có giá trị pháp lý cao hơn. Bởi việc chấm dứt, hạn chế hoạt động của báo chí phải được áp dụng theo quy định của Luật Báo chí, nghị định và thông tư liên quan. Chính vì vậy UBND tỉnh không đủ thẩm quyền để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để “yêu cầu thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh” được. Có thể việc ra Quyết định 1726 là do trình độ của các phòng ban chuyên môn nhưng cũng có thể xuất phát từ tâm lý “ngại tiếp xúc báo chí” của UBND tỉnh này. Đề nghị Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp có ý kiến, tránh tình trạng mỗi tỉnh đều có quyền ra quy định riêng trái luật. Nhà báo PHAN QUANG TUYẾN, Trưởng Đại diện báo Bưu Điện Việt Nam tại TP.HCM: Quy chế sẽ tác động tiêu cực đến môi trường hoạt động báo chí Theo tôi, hoạt động của cơ quan đại diện báo chí và tác nghiệp của nhà báo ở các địa phương trên cả nước đều phải tuân thủ Luật Báo chí và các quy định pháp luật liên quan, đặc biệt là cần tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Trong trường hợp nếu cơ quan đại diện báo chí hoặc nhà báo có hành vi vi phạm pháp luật, tùy ở mức độ nặng nhẹ đều bị xử lý chế tài bởi các quy định của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Dó đó việc UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 1726 vô hình trung đã tạo thêm “giấy phép con” trong hoạt động báo chí. Các nội dung quy định trong quy chế này đã tác động tiêu cực đến môi trường báo chí thân thiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như lâu nay, gây cản trở quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của người dân được pháp luật bảo hộ.