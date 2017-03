Thấp thỏm lo cháy nổ ở chung cư

Xử lý triệt để việc cơi nới Sở kiến nghị chung cư được xây dựng từ trước năm 1975 thì mục tiêu đến năm 2020 sẽ tiến hành tháo dỡ, xây dựng mới ít nhất 50% trong số 474 chung cư cũ. Với chung cư xây dựng sau năm 1975 đến trước năm 2000 thì sẽ tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng công trình, hệ thống kỹ thuật PCCC để làm căn cứ bảo trì, sửa chữa theo quy định. Xử lý triệt để việc cơi nới, chiếm dụng diện tích hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc sở hữu chung. Riêng chung cư xây dựng sau năm 2000, chủ đầu tư và đơn vị quản lý cần tiến hành khảo sát để sửa chữa; phải duy tu, bảo dưỡng thường xuyên… Các chung cư cần phối hợp chặt chẽ với cảnh sát PCCC để PCCC. Ông TRẦN TRỌNG TUẤN, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Tiêu điểm Cần thiết thì xây mới để bà con sống an toàn Quan trọng nhất là nơi ở của người dân được an toàn. Thậm chí chúng ta có thể phá bỏ chung cư cũ, xây chung cư mới để bà con sinh sống an toàn, tạo diện mạo mới cho TP. Việc này phải tiến hành từng bước đi theo lộ trình cụ thể. Riêng với chung cư mới sẽ có những quy định nghiêm ngặt về việc xây dựng, sử dụng chung cư mới an toàn về PCCC. Ông HUỲNH CÁCH MẠNG, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM